Consilierii judeţeni PD-L şi PNL şi-au arătat muşchii în şedinţa de ieri

După o perioadă de acalmie

Consilierii județeni PD-L și PNL și-au arătat mușchii în ședința de ieri

Ședință tensionată ieri la Consiliul Județean Constanța! Altercația dintre Nicușor Constantinescu și Adrian Gheorghiță, dar și cele cinci proiecte respinse ca urmare a abținerilor consilierilor PD-L și PNL au reconfirmat relațiile tensionate dintre PSD și PD-L Constanța și faptul că la malul mării, coaliția are șanse din ce în ce mai mici să supraviețuiască. Ședința de consiliu județean de ieri a început cu o nouă dispută între președintele Nicușor Constantinescu și consilierul PD-L Adrian Gheorghiță. Pedelistul a propus, din nou, introducerea pe ordinea de zi suplimentară a proiectului privind înființarea serviciului de evidența populației în comuna Valu lui Traian. Este o propunere mai veche a lui Gheorghiță care nu a reușit, până acum, să treacă de bariera pesedistă din CJC. La fel s-a întâmplat și ieri când, după o lungă controversă între cei doi, Constantinescu a mimat un acord de principiu și a permis introducerea pe ordinea de zi suplimentară a respectivului proiect. Numai că, vigilența consilierilor PSD nu s-a lăsat subestimată, ei nefiind de acord cu discutarea proiectului în plenul ședinței de ieri. Din nou în instanță Un alt proiect care a stârnit replici dure de ambele părți a fost cel cu privire la constituirea comi-siilor de specialitate, pe care pedeliștii l-au contestat pentru a doua oară. În ședința de ieri, Gheorghiță a solicitat ca PD-L să dispună de toate cele 10 locuri ce îi revin, potrivit legii, în comisiile de specialitate. Concret, în prezent, PD-L are un consilier în minus, Gheorghiță Corbu nefiind validat nici până la această dată, tot dintr-un capriciu al pesediștilor. În acest context, Adrian Gheorghiță a solicitat ca el să activeze în comisia în care ar fi trebuit să fie Corbu până la validarea acestuia, propunere care a fost respinsă de către conducerea Consiliului Județean Constanța. Pesediștii au ignorat esența problemei, recunoscând că locul le aparține pedeliștilor, dar că el rămâne vacant până la validarea lui Corbu sau a altui pedelist. Proiectul a trecut în forma susținută de pesediști, motiv pentru care, așa cum a declarat Adrian Gheorghiță, PDL îl va ataca din nou, așa cum s-a întâmplat și cu prima tentativă de constituire a comisiilor de specialitate. Alianța DA Tensiunea a persistat pe toată durata ședinței, iar pesediștii nu s-au lăsat mai prejos nici de data aceasta și au continuat politica sfidătoare la adresa colegilor consilieri. Numai că, pedeliștii și liberalii și-au arătat și ei mușchii și au demonstrat că nu sunt chiar de neglijat și are o importanță foarte mare și votul lor subestimat de atâtea ori de PSD sub pretextul că social-democrații au majoritatea. Deși nu s-a mai întâmplat de mult acest lucru, cinci proiecte au fost respinse, ieri, ca urmare a votului împotrivă dat de liberali și pedeliști. A fost vorba despre proiecte care vizau patrimoniul, iar acestea trec doar dacă adună două treimi din voturile consilierilor, lucru care ieri nu s-a întâmplat. Pedeliștii, prin vocea consilierului Adrian Gheorghiță, s-au declarat nemulțumiți de faptul că materialele pentru ședință nu le-au parvenit, așa cum prevede legea, cu cinci zile înainte, motiv pentru care nici nu au avut timp să studieze documentația. De cealaltă parte, liberalii s-au arătat și ei nemulțumiți de acest aspect, dar nici nu au uitat de statutul lor, de opoziție. Pedeliștii s-au abținut și la proiectele prin care se alocau bani unor localități constănțene. Motivul a fost acela că în anexe nu se regăseau, după cum a menționat Gheorghiță, și primării PD-L, banii mergând către unitățile administrativ teritoriale conduse de primari PSD. Eșec Ședința de ieri a reconfirmat, așadar, faptul că la nivelul Consiliului Județean Constanța nu există nicio cale de comunicare între cele două tabere. „Noi (și poate că nici ei) nu ne-am dorit această coaliție, aici, la Constanța, dar am încercat să aplanăm situația. Pur și simplu nu am reușit, însă. Nu se poate! Am încercat să mergem în audiență, să discutăm, dar nu am reușit să stabilim o cale de comunicare. În plus, ei nu ne ajută deloc, nu ne susțin proiectele. Nu mai departe de astăzi (n.n. ieri) cazul proiectului pentru înființarea serviciului de evidența populației pe care, din nou, nu l-au susținut. Ei au un dispreț total față de tot”, și-a arătat nemulțumirea Adrian Gheorghiță, la finalul ședinței de ieri. **** Proiecte respinse Au fost respinse: l proiectul de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului Județean Constanța în vederea promovării unei hotărâri de Guvern pentru transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și folosința / administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al județului Constanța și administrarea Consiliului Județean Constanța; l un proiect asemănător, dar de data aceasta fiind vorba despre trecerea imobilului „Palatul Administrativ” din administrarea Instituției Prefectului în cea a Consiliului Județean. l A fost respins și proiectul de hotărâre privind transmiterea în administrarea Consiliului Local Ion Corvin a obiectivului de investiție „Sistem de alimentare cu apă a localității Ion Corvin”. l Nu a trecut nici proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța a elementelor de infrastructură proprietate publică a județului, aferente instituțiilor de interes comun. l A fost respins, de asemenea, și proiectul privind aprobarea preluării în administrarea CJC a unor terenuri și aprobarea completării contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare prin concesiune aprobat prin HCJ nr. 257/18.10.2006. Așa cum a confirmat și secretarul general al CJC Mariana Belu, pentru fiecare dintre proiectele amintite erau necesare două treimi din voturi pentru a fi aprobate.