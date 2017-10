Conservatorul Ion Mincă, în cărţi pentru fotoliul de viceprimar al Mangaliei

Conservatorul Ion Mincă, în cărți pentru fotoliul de viceprimar al Mangaliei

Consilierii mangalioți ai PC, PDL, PNL și PRM au convocat pentru mâine, ora 16.00, o ședință extraordinară având pe ordinea de zi 18 proiecte de hotărâre. Unul dintre cele mai importante proiecte este cel privind desemnarea viceprimarului municipiului Mangalia. Ion Anghel (PRM), inițiatorul proiectului, a declarat că au trecut deja trei luni de când Mangalia funcționează fără viceprimar. „Nu se mai poate așa. Există deja un nume pe care noi, să spunem așa, coaliția, îl susținem: Ion Mincă. Sperăm să deblocăm astfel situația de la Mangalia”, a explicat Anghel. Democrat-liberalul Paul Fo-leanu a mărturisit că PD-L nu are nici o propunere pentru această funcție. „Având în vedere relația proastă pe care primarul a avut-o cu Viorel Oleniuc, noi nu mai avem deocamdată nici o propunere. În cazul în care alianța PSD-PD-L formată la nivel național va funcționa și la Constanța și în cazul în care primarul vrea să colaboreze și va colabora cu noi, instaurându-se normalitatea în Mangalia, atunci ne vom mai gândi la un nume”, a mai precizat Foleanu. Din partea liberalilor, Sorin Andrei încă rămâne o variantă pentru locul liber din conducerea mangaliotă. Mincă îl consiliază acum pe Piedone În schimb, în această perioadă, Ion Mincă este deja pe teren, însă în sectorul 4, în calitate de consilier personal al lui Cristian Popescu Piedone. „Referitor la funcția de viceprimar, trebuie să vă spun că am alte priorități în acest moment. Dar mă mai gândesc. Am fost numit acum o săptămână consilierul personal pe probleme de administrație al lui Cristian Piedone și, în prezent, nu am timpul necesar pentru a-l dedica responsabilităților pe care le implică funcția. Cel puțin două-trei luni trebuie să stau pe lângă Piedone. De-abia după ce trece această perioadă, m-aș putea concentra și asupra acestor aspecte”, a declarat Mincă. Comisii mai puține Un alt proiect interesant care urmează a fi supus votului este și cel privind modificarea „Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Mangalia”. Potrivit lui Ion Anghel, consilierii intenționează să aducă modificări în structura Consiliului pentru a putea propune varianta realizării a trei comisii de specialitate în locul celor cinci care au funcționat mai mult sau mai puțin până acum. „De luni de zile, funcționăm fără comisii. Nu se mai poate așa ceva. Dacă modificăm Regulamentul, vom putea crea trei comisii (economică, de urbanism și socială), astfel încât să existe o reprezentare egală a tuturor consilierilor. Această structură va fi funcționabilă și nici un partid nu va mai fi faultat”, a încheiat el.