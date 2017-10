Antrenorul emerit Mihail Făgărășan iese din nou la atac:

„Conducerea FRH trebuie să plece!“

Antrenorul emerit Mihail Făgărășan iese în față și spune lucrurilor pe nume: handbalul românesc este departe de performanțele de acum trei-patru decenii, iar conducerea federației este principala responsabilă pentru acest declin. Profesorul Mihail Făgărășan, unul dintre reputații tehnicieni ai Constanței, a anticipat eșecul naționalei de handbal feminin a României la Jocurile Olimpice de la Beijing. „Mi-am dorit foarte mult să nu am dreptate, dar, din păcate, ceea ce am spus s-a adeverit. România nu avea nicio șansă la medalii, și nu pentru că echipa nu ar avea valoare. Din contră. Cauzele sunt de altă natură, țin de latura managerială”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul emerit. „Președintele federației, Cristian Gațu, este mai vinovat decât selecționerul Tadici pentru înfrângerile de la JO 2008. A fost la curent cu evoluția conflictului dintre antrenor și jucătoare, dar nu a luat atitudine. N-a intervenit nici când Steluța Luca a fost determinată să plece de la lot. Dar problema nu e de ieri, de azi. Să ne uităm în urmă, la ratările din 2000 și 2004. În atâția ani, conducerea federației - Gațu, Marinescu, Goran, Drăgănescu - nu și-a stabilit o strategie clară. Dl. Gațu trebuia să își anunțe demisia încă de la Beijing, dar văd că nu are de gând să facă acest lucru”, a spus Făgă-rășan. În opinia tehnicianului, președintele FRH este marele vinovat pentru conul de umbră în care a intrat, în ultimii 15 ani, handbalul românesc, masculin și feminin. „Dl. Gațu este expert în a manipula Consiliul de Admi-nistrație, pentru a se da deciziile pe care le dorește. În federație, au primat interesele personale și de grup. Acum, în ceasul al 12-lea, trebuie să se facă o analiză. Să își dea demisia sau să se convoace Adunarea Generală extraordinară de alegeri. Nu trebuie să mai așteptăm să își termine mandatul”, a adăugat Mihail Făgărășan. Își recunoaște propriile greșeli Antrenorul constănțean spune că, în trecut, l-a susținut pe Cristian Gațu, dar acum își reproșează acest lucru: „Am greșit atunci când am crezut că un fost mare jucător va fi și un bun conducător. Am fost alături de el și am votat cu inima. Dar, a fi conducător e cu totul altceva, e o chestiune complexă, în care nu ai rezultate dacă o faci pe dictatorul. Gațu s-a îndepărtat de antrenori, nu a comunicat cu ei, din contră, i-a desconsiderat și trebuie să plătească. Să lase locul altora mai pricepuți, celor tineri, cu idei noi”. „În Liga Națională, importăm străini de mâna a doua. La nivel de copii și juniori, ne furăm singuri căciula. Nu există strategie. Toată lumea aleargă după rezultate imediate, nu după a promova valori individuale. Cum critici sistemul, cum ești pedepsit. Mie nu îmi e teamă de ei, nu au ce să îmi facă” Mihail Făgărășan