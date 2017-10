CONDAMNAT LA MOARTE pentru postările pe rețelele de socializare

Ştire online publicată Joi, 27 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un tânăr din Arabia Saudită a fost condamnat la moarte pentru ateism, după ce a fost arestat pentru blasfemie pe rețelele sociale și a pierdut două procese, scrie The Independent.Ahmad Al-Shamri, tânărul care are în jur de 20 de ani, este acuzat că a publicat în 2014 mai multe clipuri video pe conturile sale de pe rețelele de socializare, în care anunța că renunță la Islam și la profetul Mohammed.El a fost arestat sub acuzările de ateism și blasfemie și a fost condamnat la moarte în februarie 2015. Al-Shamri a depus apoi două apeluri, în care apărarea sa a încercat inclusiv să invoce nebunia temporară. Avocații tânărului au susținut că acesta se afla sub influența drogurilor și a alcoolului și că nu era pe deplin conștient de ce spune. Însă tânărul a pierdut ambele procese, iar acum a fost definitiv condamnat la moarte pentru apostazie.Legea strictă din Arabia Saudită prevede că orice persoană care renunță la islamism va fi pedepsită dur, iar un decret al Regelui Abdullah definește ateii drept teroriști, potrivit unui raport al Observatorului pentru Drepturile Omului.Cu toate acestea, Arabia Saudită face parte dintre membrii Consiliului pentru Drepturile Omului, din cadrul Națiunilor Unite.