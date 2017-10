Legile dure ale Arabiei Saudite

Condamnat la 500 de lovituri de bici, pentru blasfemie

Ştire online publicată Joi, 08 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Un australian în vârstă de 45 de ani a fost condamnat la 500 de lovituri de bici și un an de închisoare de justiția din Arabia Saudită, pentru blasfemie, a anunțat, ieri, Guvernul australian.Mansor Almaribe a fost arestat în orașul Medina, la 14 noiembrie, unde se afla pentru pelerinajul musulman anual, hajj. Poliția l-a acuzat că îi insultă pe însoțitorii profetului Mahomed, a precizat presa australiană.Potrivit Ministerului australian de Externe, bărbatul a fost condamnat marți.„Ambasadorul australian este în contact cu autoritățile saudite, după ce un australian în vârstă de 45 de ani a fost condamnat de un tribunal din Arabia Saudită la un an de închisoare și 500 de lovituri de bici”, a declarat o purtătoare de cuvânt a ministerului.Mansor Almaribe, care locuiește la Shapparton (sudul Australiei), risca inițial doi ani de închisoare, dar pedeapsa i-a fost redusă la un an. Bărbatul, care are cinci copii, este prea sărac pentru a-și plăti un avocat. El suferă de diabet și are probleme cardiace.