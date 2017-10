Condamnat la 30 de ani de închisoare pentru că a vrut să detoneze o bombă de 450 kilograme

Un cetățean din Bangladesh, suspectat că ar avea legături cu Al-Qaida, a fost condamnat la 30 de ani de închisoare, vineri, pentru că a vrut să detoneze o bombă în fața Rezervei federale din New York în 2012, a declarat procuratura din Brooklyn, citată de AFP.Quazi Mohammad Rezwanul Ahsan Nafis, în vârstă de 22 de ani, era prezent la pronunțarea pedepsei sale de către tribunalul federal din Brooklyn, în sud-estul New York.Nafis, care susține că are legături cu Al-Qaida, a fost arestat la 17 octombrie în apropiere de sediul Fed, în sudul Manhattanului, unde a încercat fără succes să detoneze o bombă de 450 de kilograme, neștiind că FBI îl supraveghea de mai multe luni . Nimeni nu a fost pus în pericol.Tânărul - intrat în SUA cu o viză de student în ianuarie 2012 - a pledat inițial nevinovat în fața unui judecător federal la Brooklyn, care a ordonat apoi menținerea sa în arest fără posibilitatea eliberării condiționate, scrie gândul.info.