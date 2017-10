Concertele anului 2009 (II)

După ce anul trecut s-a înregistrat o adevărată hemoragie de artiști și trupe cu nume ce au dat năvală în timpanele noastre, după ce au trecut pe la noi Kylie Minogue, Judas Priest, Metallica, Lenny Kravitz, Nelly Furtado, Kaisef Chiefs, Cypress Hill sau Alanis Morissette, 2009 promite noi delicii: Sting, Manowar, Depeche Mode, Motorhead sau Nazareth. Fiind început de an, lista datelor confirmate este destul de scurtă, dar suculentă. 18 februarie – Vonda Shepard O bună parte din succesul serialului „Ally McBeal“ se datorează și coloanei sonore, asigurate de Vonda Shepard. Blonda va concerta pentru prima oară în România pe 18 februarie, la Sala Palatului. Autoarea hiturilor „Searchin\' My Soul“ și „Hooked on a Feeling“ își promovează cel mai nou album, „Far from the Sun“. Biletele se găsesc în rețeaua magazinelor Diverta și online pe www.ticketpoint.ro și www.bilete.ro, având prețuri cuprinse între 80 și 160 de lei. 21 februarie – James Blunt Fetelor, dați năvală! James Blunt vine pe 21 februarie să vă încânte la Sala Polivalentă, așa că... „Goodbye, My Lover“. Evenimentul este inclus în turneul mondial de promovare a albumului „All the Lost Souls”, lansat de Blunt în septembrie 2007. Căpitan în armata Regatului Unit, Blunt a fost primul ofițer britanic care a intrat în capitala kosovară Pristina în fruntea trupelor NATO. După șase ani petrecuți în armata regală britanică (a fost obligat să servească minimum patru ani ca urmare a faptului că forțele armate i-au plătit studiile superioare), Blunt s-a lăsat la vatră. Și bine a făcut, altfel nu avea cum să ofere lumii șlagăre de genul „You\'re Beautiful“, „Wisemen“ ori „Goobye My Lover“. În 2005, Phil Collins caracteriza muzica lui Blunt drept: „Ceva ce nu am mai ascultat până acum... nu e rock, dar nici pop. De fapt, nici nu prea îmi dau seama ce e“. Iar împricinatul spune: „Mi-ar plăcea să cred că este un mini-gen: genul James Blunt“. Biletele pot fi achiziționate din rețeaua Diverta sau de pe site-urile ticketpoint.ro și bilet.ro, prețuriile variind între 100 și 500 lei. 21 februarie – „Stars of the 21st Century” International Ballet Gala Bestmusic.ro zice că Galele Internaționale de Balet „Stars of the 21st Century” reunesc pe aceeași scenă interpretările prim-soliștilor celor mai importante ansambluri de balet din lume: Bolshoi Ballet, L\'Opera de Paris, La Scala de Milano, Mûnchen Ballet, Royal Ballet - England ș.a. Line-up: Polina Semionova, Ronald Savcovic, Alina Somova, Anton Korsakov, David Makhateli, Mathilde Froustey, Mattias Heymann, Shoko Nakamura, Adiarys Almeida, Herman Cornejo, Ana Maria Lopez Huerst, Francisco Lorenzo. Spectacolul va avea loc pe 21 februarie la Sala Palatului. 4 și 6 martie - Boban & Marko Markovic Orchestra După 12 albume, coloanele sonore a celebrelor „Underground“ și „Arizona Dream“ și \'jdemii de premii de tot soiul, cea mai tare orchestră din țara vecină și prietenă Serbia concertează în România. O dată la Sala Palatului din București (4 martie), a doua oară la Timișoara (6 martie). Potrivit organizatorilor, Fundația Phoenix, „Boban & Marko Markovic Orchestra reprezintă replica mai autentică a mult mai celebrului lor conațional Goran Bregovic”. Biletele pentru concertul din București costă în jur de 100 de lei și se găsesc pe bilete.ro, blt.ro, eventim.ro, ticketpoint.ro și la magazinele Muzica, Diverta, Germanos și Carrefour Voiaj și la Sala Palatului. 16 martie – Soulfly La o lună după ce trupa sa de suflet, Sepultura, va fi cântat la Sala Polivalentă, Max Cavalera va urca pe aceeași scenă, dar cu Soulfly, band-ul înființat după despărțirea de Sepultura. Soulfly își promovează ultimul album, „Conquer“, lansat în iulie anul trecut. Interesant este că în deschiderea concertului va cânta Incite, trupa fiului vitreg al lui Max, Richie Cavalera. Biletele pentru acest spectacol costă 75 de lei și au fost puse în vânzare la magazinul Muzica, în rețelele Diverta, Germanos și Carrefour Voiaj. De asemenea, tichetele se vând și online, pe bilete.ro, eventim.ro și ticketpoint.ro. 26 aprilie – Nazareth Arenele Romane găzduiesc, la 26 aprilie, un eveniment deosebit: legendarii Nazareth aniversează 40 de ani de activitate. Aflăm din biografia publicată pe bestmusic.ro că Nazareth a fost înființată în decembrie 1968 în Dunfermline, Scoția, din cenușa unei trupe semi-profesioniste locale, The Shadettes, de solistul Dan McCafferty, chitaristul Manny Charlton (ex-Mark V și The Red Hawks), basistul Pete Agnew și bateristul Darrell Sweet. Dacă vreți să ascultați live „Love Hurts”, trebuie să scoateți din buzunar 80 de lei (ticketpoint.ro, bilete.ro, www.blt.ro, myticket.ro, eventim.ro) sau 90 lei (la Arenele Romane). 16 mai – Depeche Mode Pe 6 octombrie anul trecut, Depeche Mode (Dave Gahan, Martin Gore și Andy Fletcher) au susținut la Berlin o conferință de presă internațională pentru anunțarea noului turneu mondial, „Tour of the Universe 2009\", primul din cariera trupei ce va include doar concerte de stadion, potrivit myticket.ro. Turneul va cuprinde 28 de orașe din 22 de țări și va debuta la Tel Aviv (Israel), pe 10 mai, București fiind prima capitală din Europa de Est pe care Depeche Mode o vor vizita în cadrul turneului, la 16 mai. Una dintre cele mai spectaculoase reprezentații live Depeche Mode, „Tour of the Universe 2009\" va atrage numai în Europa peste 1,3 milioane de fani. Show-ul bucureștean va avea loc în Parcul Izvor, biletele având prețuri între 120 și 360 lei. Cumpărați-vă tichete (dacă mai găsiți) din rețeaua magazinelor Diverta și de pe myticket.ro. 2-5 iulie – B’estfest & B’estfest Aftershock Anul trecut, fest-ul bucureștean a dat pe dinafară de vedete: Alanis Morissette, Cypress Hill, Apollo 440, Manic Street Preachers, Kaiser Chiefs, Nelly Furtado, Manu Chao, Stereophonics, Roisin Murphy, Judas Priest, Primal Fear etc. Pentru ediția 2009, au fost confirmate deja aparițiile trupelor Manowar, Motorhead, HolyHell, Iggy & The Stooges. Vestea proastă este că trupa lui Iggy Pop ar putea contramanda showul, deoarece chitaristul Ron Asheton a decedat la 6 ianuarie. Ron Asheton a fost membru fondator al trupei The Stooges, alături de Iggy Pop, Dave Alexander și fratele său Scott Asheton.