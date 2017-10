Concerte pe litoral

Ştire online publicată Marţi, 17 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Julio Iglesias, în duet cu Pavarotti mioritic Julio Iglesias va susține un concert în sala de spectacole Port 1, pe 19 iulie. Cântărețul latin va fi însoțit de Costel Busuioc, supranumit Pavarotti din Carpați, care a făcut furori în Europa după ce talentul i-a fost descoperit prin intermediul concursului spaniol „Jihos de Babel”. Spectacolul va începe la ora 21:00. Concertul face parte din cadrul unui proiect denumit „Arta contra drog”, inițiat de Centrul Internațional Antidrog și pentru Drepturile Omului. Prețul biletelor variază în funcție de dispunerea locurilor, între 75 și 200 de lei. VIP-urile vor trebui să scoată din buzunar 300 de lei pentru un loc la concert. Biletele se găsesc la agenția Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, agenția Teatrului de Stat Constanța, la Casa de Cultură a Sindicatelor și la parterul Tomis Mall. Fatboy Slim, la Ultima Playa Pe 12 iulie, Fatboy Slim va concerta pe Ultima Playa din Mamaia. Quentin Leo Cook (numele real al lui Fatboy Slim) s-a născut în 1963. În ’86, s-a alăturat ca basist formației pop „Housemartins”. El a fost inclus de revista „Q” în lista celor 50 de artiști pe care merită să-i vezi înainte de a muri. Artistul are în palmares nouă albume, printre care: „Better Living Through Chemistry” (1996), „You’ve Come a Long Way”, „Baby” (1998), „Halfway Between the Gutter and the Stars”, „Big Beach Boutique II”, „Live on Brighton Beach” (2002), „Palookaville” (2004) „On the Floor at the Boutique” (1998), „Bondi Beach: New Years Eve 06" (2006). Cel mai recent album al artistului se numește „Incre-dible Adventures in Brazil”, lansat anul acesta. Show apocaliptic la Vama Veche Festivalul „Stufstock” 2008 (14-16 august) aduce nume celebre pe plaja de la Vama Veche. În prima zi a festivalului este rândul rockerilor de la „Apocalyptica” să concerteze, într-o defulare artistică de tip metal. Trupa a mai avut spectacole în România în 2005, la festivalul Peninsula, și în 2006, la Arenele Romane din București. Apocalyptica este compusă din violonceliștii Eicca Toppinen, Paavo Lötjönen și Perttu Kivilaakso și bateristul Mikko Sirén. „dEUS” se arată la Vama Veche Tot în prima zi de „Stufstock” formația de muzică rock „dEUS” va veni direct din Belgia pentru a concerta la Vama Veche. „dEUS” este o formație rock din Anvers, Belgia, formată din Tom Barman (voce și chitară), Klaas Janzoons (clape și vioară), Stéphane Misseghers (tobe), Alan Gevaert (bas) și Mauro Pawlowski (chitară și voce). „dEUS” a debutat la începutul anilor ’90, ca o trupă de cover-uri, însă curând după aceea au început să prezinte materiale originale. „Air traffic”, în spiritul indie-pop Trupa „Air Traffic”, una dintre cele zece trupe nominalizate la „Xfm New Music Award 2007", va concerta, de asemenea, în prima zi de „Stuff-stock”. Una dintre piesele lor, „I Like That” de pe albumul „Fractured Life” apare pe coloana sonoră a filmului „Run, Fat Boy, Run”. Clipul pentru single-ul „No More Running Away”, lansat anul trecut, a fost filmat în România, iar genul cu care artiștii s-au consacrat este indie-pop, un fel rock alternativ originar din Anglia.