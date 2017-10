Comisia Europeană îşi îndreaptă atenţia de la austeritate spre reforme

Comisia Europeană își îndreaptă atenția de la austeritate spre reforme

Ştire online publicată Miercuri, 29 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Comisia Europeană va deplasa focalizarea politicii UE de la austeritate spre reformele structurale, pentru a revigora creșterea economică atunci când va prezenta, astăzi, recomandările pentru fiecare stat membru, potrivit unor oficiali citați de Reuters.În evaluarea sa anuală în calitate de gardian al regulilor bugetului UE, Comisia va spune că, deși consolidarea fiscală va trebui să continue, ritmul ei poate fi mai lent, odată ce a fost restabilit un grad de încredere al investitorilor în euro.Executivul UE va dezvălui, astăzi, o serie de recomandări pentru fiecare stat membru, cu excepția celor plasate sub program de ajutor - Grecia, Irlanda, Portugalia și Cipru, subliniază și AFP, care precizează că recomandările vor fi discutate la summitul șefilor de stat și de guvern din UE de la sfârșitul lunii iunie, înainte de a fi aprobate oficial de miniștrii de finanțe ai celor 27.Deoarece guvernele cu datorii mari nu își pot permite să revigoreze creșterea prin cheltuieli publice, ele trebuie să reformeze modul în care economiile lor sunt conduse - făcând piețele muncii mai flexibile sau prin deschiderea piețelor de produse și servicii, notează Reuters.„Principalul mesaj va fi că accentul se mută de la austeritate pe reformele structurale”, a declarat un înalt oficial al UE, citat de Reuters.Recomandările, odată aprobate de liderii UE la summitul de la sfârșitul lunii iunie, vor deveni obligatorii și sunt de așteptat să influențeze modul în care bugetele naționale sunt elaborate pentru 2014 și mai departe.Cele 17 țări membre ale zonei euro au redus la jumătate ritmul de consolidare a bugetului în 2013 față de 2012, în contextul în care deficitul bugetar general al zonei euro a scăzut cu 1,5% din PIB în 2012, dar va scă-dea doar cu încă 0,75% în acest an, progno-zează Comisia Europeană în această lună.SUA intenționează să reducă deficitul bugetar cu 2% din PIB în 2013 față de 2012. Cu excepția cazului în care politicile se schimbă, consolidarea generală a zonei euro va fi de doar 0,1% din PIB în 2014, a declarat Comisia Europeană, față de 1% în SUA.Executivul UE a indicat deja că va acorda Franței, a doua cea mai mare economie a zonei euro, și Spaniei, a patra cea mai mare, doi ani suplimentari pentru a-și aduce deficitele bugetare sub plafonul UE de 3% din PIB. Se așteaptă totodată ca și alte țări să obțină o prelungire cu un an.În schimb, atât Franța cât și Spania vor trebui să se angajeze să opereze ample reforme structurale și ale pieței forței de muncă, menite să facă economiile lor mai competitive și să ajute la crearea de locuri de muncă. Potrivit Reuters, aceste rețete sunt susceptibile să nemulțumească sindicatele.