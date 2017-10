Comisarul şef Viorel Ailincăi, noul director al Penitenciarului de la Poarta Albă

4

abuz d putere

E d necrezut cum isi bate joc d detinuti in afara d domnu becali dar le e frica sa vb sia angajat sotiile c are doua si majoritatea rudele lui.sintem obligati sa cumparam telef sa aiba dinsu d lucru si sai aducem l cunostinta tot sintem pusi sa scriem declaratii contra altora fara sa stie ei pri amenintare daca nu scriem sintem trimisi in alt pnt.va rugam in numele la toti detinuti scapatine d acest comunist luati masuri .noi navem nici o putere .dar are relatii in anp.si nui e frica d nimeni.