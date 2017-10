Comisarul european Viviane Reading a fost jefuită la Londra

Ştire online publicată Joi, 13 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Vicepreședintele Comisiei Europene, Viviane Reding, a fost jefuită în timp ce participa la o dezbatere publică, la Londra."Este pentru prima dată când mi se întâmplă așa ceva și am călătorit în toată lumea", a declarat Reding, potrivit jurnalul.ro, care citează The Telegraph.Hoții nu s-au atins de actele oficiale, dar i-au furat servieta, bijuteriile, dar și alte lucruri personale.Însă ce a supărat-o foarte tare pe Viviane Reding a fost faptul că infractorii i-au luat și plăcinta țărănească. "Sper doar s-o mănânce, ar fi păcat să o arunce", a mai spus vicepreședintele Comisiei Europene.Poliția londoneză speră să dea de urma hoților cu ajutorul camerelor de supraveghere, scrie realitateaa.net.