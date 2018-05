Şcolile britanice renunţă la ceasurile cu limbi. Care este motivul

Școlile britanice renunță la ceasurile cu limbi. Care este motivul

Ştire online publicată Joi, 26 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Școlile britanice renunță la ceasurile de tip analog din sălile de examen din cauză că adolescenții nu sunt capabili să citească ora, a anunțat Uniunea cadrelor didactice, citată de The Telegraph.Profesorii instalează acum ceasuri digitale, după ce elevii s-au plâns că în timpul testelor nu reușeau să citească ceasul în mod corect.Malcolm Trobe, de la Association of School and College Leaders (ASCL), a precizat că tinerii spun că s-au obișnuit cu dispozitivele digitale.„Generația actuală nu se pricepe la fel de bine la citit ceasul tradițonal ca generațiile mai vechi. Sunt obișnuiți să vadă o reprezentare digitală a orei pe telefonul sau pe calculatorul lor. Aproape orice aparat au este digital, așa că tinerii sunt expuși la ceasuri electronice peste tot”, a adăugat Trobe.Mai mulți profesori au împărtășit pe rețelele de socializare experiențele pe care le-au avut în urma unei prezentări pe această temă. Stephanie Keenan, șefa catedrei de limbă engleză de la Ruislip High School, în nord-vestul Londrei, a spus că școala ei a instalat un ceas digital în sălile de examen după ce a admis că de mulți ani nouă, zece, unsprezece elevi nu puteau să citească ceasul tradițional. La începutul acestui an, un medic pediatru senior a avertizat că, din cauza utilizării excesive a tehnologiei, copiii se descurcă din ce în ce mai greu să folosească pixuri și creioane.„Să fii capabil să ții în mână un creion și să scrii cu el trebuie să ai un control puternic asupra mușchilor de la degete. Copiii au nevoie de multe oportunități de a-și dezvolta aptitudinile”, a spus pediatrul Sally Payne.