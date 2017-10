Colegiul „Mircea cel Bătrân“, pe urmele identităţii dobrogene la Dobrici

Colegiul „Mircea cel Bătrân“, pe urmele identității dobrogene la Dobrici

Însoțind, zilele trecute, la Dobrici, în Bulgaria, un grup de elevi și cadre didactice ai Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, am putut descoperi că, dincolo de castraveți și dulceață de trandafiri, vecinii noștri știu să fie cu-adevărat impresionant de ospitalieri. Programată de-a lungul unei singure zile, recenta vizită a scris ultima filă pe acest an a Proiectului transfrontalier intitulat E.C.E RomBul (Educație pentru Cetățenie Euro-peană - ROMânii și BULgarii din Dobrogea europeană). Specificam o singură zi, întrucât programul a fost atât de dens proiectat încât vremea ploioasă ce ne-a însoțit de-a lungul întregii zile n-a mai contat. Revenind la proiect, trebuie spus că el este gândit a se desfășura pe parcursul a patru ani și cuprinde patru licee din tot atâtea zone dobrogene: Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța, Colegiul Dobrogean „Spiru Haret” din Tulcea, Liceul „N. Vaptarov” din Silistra și Liceul „P.R. Slaveikov” din Dobrici. (Dacă veți încerca o oarecare localizare pe hartă a localităților, veți putea constata că ele chiar alcătuiesc un ROMB, care, zilele trecute, a devenit un cerc al prieteniei între elevi, cadre didactice și părinți din România și Bulgaria). Esența acestui parteneriat o constituie promovarea valorilor culturale cu specific dobrogean; cunoașterea potențialului natural, istoric și turistic al regiunii; demonstrarea specificului dobrogean în folclor, artizanat, muzică, dans, gastronomie și arta vieții; dezvoltarea spiritului competițional prin organizarea de concursuri și întreceri artistice, educative și sportive; promovarea toleranței, a respectului privind identitatea și diversitatea culturală, precum și a specificului dobrogean în conviețuirea multietnică și confesională. Construit în anul 1975, Liceul „Petko Raciov Slaveykov”, cu profil filozofie-jurnalistică, a „absorbit“, la inaugurare, două școli, aceasta însemnând 43 de clase (efectivele variază în jur de 20-25 elevi) și 1.015 cursanți. Pe lângă clasele primare (dotate cu dulăpioare pentru fiecare copil, inclusiv filtre de apă și dozatoare de șampon lichid), gimnaziu și liceu, la parter se află și o grupă de grădiniță, nivel pregătitor, precum și o cantină. Motivul pentru care mirciștii au fost invitați, sâmbătă, 17 noiembrie, la Dobrici, a fost acela al sărbătoririi patronului spiritual al școlii, respectiv 180 de ani de la nașterea lui Moș Slaveykov - un personaj care a revoluționat și sistemul de învățământ bulgăresc. În timp ce la televizor românii se fugăreau cu bulgarii pe terenul de fotbal din Sofia, într-un restaurant select din Dobrici, elevii români au făcut o horă mare cu colegii lor bulgari. La final, am cules și câteva impresii: Mihai Vlad: „A fost o adevărată aventură. Am văzut și eu cum arată un colegiu pe patru nivele, curat, cu bănci nepersonalizate. Ceea ce mi s-a părut chiar ciudat, dar bănuiesc că au sancțiuni mai dure”. Șerip Calil Nesrip: „A fost o experiență foarte interesantă, mai ales că am reușit să socializez cu elevii bulgari. Cât despre colegiu, nu se compară, au materiale la dispoziție mult mai multe. Laboratoarele mi-au plăcut foarte mult. Par bine dotați”. Eva Belu: „Mi-a plăcut foarte mult felul cum s-au organizat, că au cuprins în program multe activități. Chiar vizitarea galeriilor de artă și apoi spectacol și seară disco. Cât despre turul de colegiu, m-au impresionat cât de intime sunt clasele celor mici”. Nezir Meral: „Mi-au plăcut băile colegiului, care erau foarte-foarte curate și aveau chiar și hârtie igienică”. Anamaria Marin: „A fost foarte mișto și mi s-a părut că ne-au primit mult mai bine decât i-am primit noi pe ei. Adică noi le-am dat senvișuri în sala de sport, iar ei ne-au invitat la pizza la restaurant”. Cezara Corniciuc: „Totuși mie mi se pare că atunci când au venit la noi am comunicat mai mult, prin intermediul atelierelor de lucru pe care le-am organizat”. La concertul festiv dedicat aniversării a 180 ani de la nașterea patronului școlii, Petko Raciov Slaveykov, desfășurat la Casa de cultură din Dobrich, unul dintre momentele de aplauze maxime a fost cel al dansului profesoarelor-majorete. Interesant a fost faptul că în cele 40 de zile cât a durat greva, profesorii au creat ansamblul lor de fanfară și grupa de majorete, care nu avea cum să nu-i impresioneze pe copii. Oare la noi s-ar „coborî” vreodată profesoarele într-atât încât să ofere program artistic propriilor elevi? vvv Apropo de grevă, am aflat că zilele de curs vor fi recuperate atât în week-end-uri, cât și în vacanța de iarnă și cea de Paști. Iar despre rezultatele grevei, salariul de circa 200 euro va fi indexat cu 30 la sută acum, alte 30 la sută urmând a fi aplicate în luna iulie 2008. Prof. Vasile Nicoară, directorul Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”: Ideea acestui proiect mi-a venit cu mulți ani în urmă, atunci când am pregătit o teză de doctorat pe Dobrogea, referitor la populații și am constatat că n-avem multe argumente nici noi, nici bulgarii pentru secole întregi să ne batem cu pumnul în piept. Percepția este greșită. Atenuarea stresului transfrontalier, cunoașterea între tineri, legarea de relații de prietenie sunt ideile esențiale ale proiectului. Pe de altă parte, gândit pe patru ani, punctul de rezistență îl constituie crearea unor relații de schimb permanent și de înființare a unor grupe de limba bulgară la Constanța și de limba română la Dobrich. Suntem mult mai apropiați decât ne despart, din păcate, aceste limbi total diferite. Am constatat în acest proiect că au o considerație față de noi, pe care o datorăm în primul rând școlii românești din perioada interbelică.