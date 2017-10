Colegiul 5 la Camera Deputaţilor scoate la lumină rivalităţi mai vechi între contracandidaţi

Colegiul 5 la Camera Deputaților scoate la lumină rivalități mai vechi între contracandidați

Ieri s-a pus punct oficial înscrierilor în competiția electorală pentru alegerile de la 30 noiembrie, 21 octombrie fiind data limită până la care se puteau depune candidaturile la Birourile Electorale Județene. Care e specificul colegiilor pe care s-au decis să candideze, care sunt, concret, nevoile electoratului din zona respectivă contează mai puțin pentru politicienii dornici de un mandat în Camera Deputaților sau Senat. Mai importante sunt, se pare, răfuielile personale, frustrările mai vechi, dorințele de răzbunare tardivă. Colegiul 5 la Camera Deputaților cuprinde localitățile Mangalia, Limanu, Tuzla, 23 August, Costinești și Pecineaga. Potrivit Biroului Electoral Județean al Circumscripției numărul 14, Constanța, numărul de alegători cu drept de vot corespunzător acestui colegiu este de 55.687, în timp ce un candidat independent are nevoie de nu mai puțin de 2.227 de semnături pentru a intra, oficial, în cursa pentru parlamentare. Poate că cea mai importantă miză de dezvoltare a acestui colegiu este turismul. Situat la doar 11 kilometri de granița cu Bulgaria, pe coasta de vest a Mării Negre, Mangalia este unul dintre cele mai importante porturi din Dobrogea. În ce măsură, însă, cei șapte candidați la un mandat de deputat pe colegiul cu numărul 5 pun accentul pe proiectele pe care le-ar putea dezvolta în zonă, pe specificul ei și nevoile alegătorilor rămâne de văzut. Pentru moment, însă, cele mai importante par a fi rivalitățile politice… Maftei, „un sportiv adevărat!” Cei șapte aspiranți la un fotoliu de deputat pe colegiul cu numărul 5 sunt liberalul Ionel Spătaru, social-democratul Mircea Stănescu, pedelistul Zanfir Iorguș, Viorel Chiurtu, din partea PRM, Taner Reșid, de la PNG-CD, Florin Maftei, din partea Partidului Național Democrat Creștin și independentul Stelian Duțu, fost lider al Organizației Județene a PD-L Constanța. În ceea ce îl privește pe acesta din urmă, el a anunțat din timp că va candida „împotriva unui anume lider PD-L”. În aceeași ordine de idei, nici Florin Maftei, fost membru al Partidului Democrat și, de asemenea, fost candidat la șefia administrației publice locale din Mangalia, nu s-a sfiit să declare că s-a decis să candideze pe acest colegiu „tocmai pentru că aici candidează și Duțu, și Iorguș”. „O să aibă meciuri grele cu mine”, a ținut să menționeze fostul consilier local mangaliot vizavi de contracandidații săi. Mai mult decât atât, Maftei a precizat și că nu se teme de niciunul din cei șase contracandidați: „Nu mi-e frică de niciunul dintre ei, eu sunt sportiv adevărat!”, a subliniat, lipsit de modestie, fostul ales local. Interesant de remarcat este însă faptul că Maftei nu are idee în ce alte județe din țară are PNDC- ul candidați: „Să fiu sincer, nu cunosc. Mi s-a spus că voi fi anunțat de la centru”, a declarat el. Dezavantajul partidelor mici și mai puțin cunoscute este, în contextul votului uninoniminal, acela că, pentru a deveni partide parlamentare, au nevoie fie de 5%, la nivel național, din voturile valabil exprimate, fie să obțină șase mandate de deputat și trei de senator. Ionel Spătaru:„Nu am nimic de pierdut!” Mai tânărul liberal Ionel Spătaru, candidat, și el, pe colegiul cu numărul 5 la Camera Deputaților se distanțează, potrivit declarațiilor sale, de controversele dintre Iorguș, Duțu și Maftei. În opinia sa, cei trei „se adresează aceluiași tip de electorat”. Președintele Organizației de Tineret a PNL Constanța a ținut să menționeze că pornește „foarte încrezător” în competiția pentru alegerile parlamentare și că, totodată, „nu are nimic de pierdut”. „Nu am nimic de pierdut. Nu mi-e teamă de niciun competitor și asta deoarece cred că am soluțiile pentru a rezolva problemele oamenilor”. Ceva mai informat decât contracandidatul său Florin Maftei, liberalul a precizat câteva dintre punctele incluse în programul de campanie și anume: investițiile din fonduri europene în turism, reabilitarea infrastructurii, precum și realizarea unei șosele de coastă de la Mangalia, la Eforie. „Ținând cont de potențialul zonei, de cât e de frumoasă, categoric că turismul este cel în care trebuie investit cel mai mult. Din acest punct de vedere, singura soluție ar fi atracția de fonduri europene”, a afirmat Ionel Spătaru. În același timp, el a declarat și că, dacă va câștiga un mandat de deputat, va sprijini „administrația locală în proiectele pe care aceasta le inițiază”. Nu în ultimul rând, candidatul PNL pe colegiul 5 la Camera Deputaților a menționat și că intenționează să inițieze „un proiect de introducere a sistemului de gaz în municipiul Mangalia și, ulterior, și în celelalte localități cuprinse în colegiu”. Îndoielile lui Iorguș Fostul edil al Mangaliei, democrat-liberalul Zanfir Iorguș, unul dintre primii aspiranți la un mandat de deputat care și-a anunțat candidatura pe acest colegiu a declarat că „fiecare este liber să candideze acolo unde crede că are șanse”, dar a comentat, totodată, și faptul că „dacă revolta lui Duțu împotriva PSD ar fi fost reală, ar fi candidat la Constanța, ar fi candidat pe acel colegiu unde a trăit o viață și a făcut politică”. În ceea ce privește punctele din programul său de campanie pe care mizează, Zanfir Iorguș a specificat: „Vreau să continuu proiectele de modernizare a turismului din sudul litoralului, precum și îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor de agrement din zonă”. Fostul primar al urbei de la malul mării a precizat, totodată, că va fi un militant al descentralizării, „astfel încât deciziile să fie luate la nivelul administrațiilor locale”. Interesant de remarcat este și că, în opinia lui Iorguș, „turismul nu trebuie să fie unul constrângător, ci unul cât mai liber”. Cât privește agricultura, democrat-liberalul a atras atenția asupra faptului că intenționează „mărirea suprafeței irigabile, astfel încât agricultura din județ să aibă o șansă, iar numărul de producători să crească”.