Coldplay și BTS au lansat mult așteptatul lor single „My Universe"

Formaţia britanică Coldplay a lansat în colaborare cu trupa de K-pop sud-coreeană BTS mult aşteptatul lor single "My Universe" alături de un videoclip cu versuri, relatează dpa.Potrivit Agerpres, balada, cântată atât în engleză, cât şi în coreeană, este interpretată de solistul Coldplay, Chris Martin, alături de cei şapte băieţi ai trupei de K-pop, pe un ritm dance-pop.Ea a fost scrisă de cele două formaţii şi produsă de compozitorul suedez Max Martin, care a lucrat cu vedete precum Britney Spears şi Taylor Swift.Piesa va apărea pe cel de-al nouălea album al Coldplay "Music Of The Spheres", care urmează să fie lansat pe 15 octombrie.