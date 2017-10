Coaliţia PD-L - PSD, aproape de ruptură, la Cernavodă

Coaliția PD-L - PSD, aproape de ruptură, la Cernavodă

Primarul PSD este nemulțumit de colaborarea cu cei cinci consilieri PD-L, inclusiv cu viceprimarul, colegii de coaliție refuzând constant și fără o motivație întemeiată să voteze proiectele din Consiliul Local. Din punctul de vedere al lui Banias, consilierii PD-L au și ei dreptate și rămâne la aprecierea lor dacă rămân la putere sau în opoziție. Situația din Consiliul Local Cernavodă nu este deloc una roz. PD-L are cinci consilieri locali, dintre care unul ocupă și fotoliul de viceprimar, iar PSD are șapte aleși locali și primarul. „Le-am oferit totul, transparență, am fost deschisă… comisii de licitații. Noi le-am dat tot, iar ei nu știu să dea cinci voturi în consiliu”, este reproșul pe care primarul PSD Mariana Mircea îl face colegilor de coaliție. Edilul-șef este nemulțumit că nu găsește sprijinul necesar în pedeliști la ședințele de consiliu local. O serie de proiecte față de care consilierii PD-L își arătau acordul de principiu înaintea ședințelor de consiliu erau respinse de pedeliști în plenul întâlnirilor. Potrivit primarului, acest lucru nu s-a întâmplat o singură dată, ceea ce i-a ridicat semne de întrebare și a condus-o cu gândul la o posibilă destrămare a coaliției, numai ca proiectele administrației locale să nu fie blocate. Mariana Mircea a declarat pentru „Cuget liber” că a avut discuții pe această temă și cu Mircea Banias, liderul PD-L Constanța. Contactat telefonic, Banias a recunoscut și el că la Cernavodă nu funcționează coaliția. Mai mult decât atât, Banias a recunoscut că PD-L ar putea pierde funcția de viceprimar, dar liderii de la județ le lasă libertatea celor locali de a decide. Președintele PD-L a declarat că a avut discuții și cu colegii săi de partid de la Cernavodă și le acordă circumstanțe atenuante și acestora în divergențele apărute în administrația locală condusă de primarul Mariana Mircea. Banias susține că nemulțumirea consilierilor săi a pornit de la ultimul proiect referitor la aderarea localității la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară. De cealaltă parte, Mariana Mircea a declarat că problemele sunt mai vechi acolo, că pedeliștii au încercat sistematic să împiedice și alte proiecte, iar ultima ieșire a fost punctul culminant. Până când problemele se vor soluționa, un lucru este cert. Liberalii care au și ei cinci voturi în consiliul local sunt destul de abili să profite de conjunctură. Mai exact, la ultima ședință ei au fost cei care inițial se arătaseră partizani ai ideii pedeliste de a vota împotriva proiectului cu aderarea la ADI, dar după o pauză de consultări, au revenit asupra deciziei, dându-și seama că ar putea urca ei în barca puterii. Dacă pedeliștii nu vor da semne că își înțeleg rolul actual, primarul Mariana Mircea nu exclude nici ea ca PSD să aibă discuții și cu PNL în perspectiva asigurării unui climat de colaborare în consiliul local.