ŞCOALĂ PRĂBUŞITĂ PESTE COPII / BILANŢ TRAGIC: 21 MORŢI

ȘCOALĂ PRĂBUȘITĂ PESTE COPII / BILANȚ TRAGIC: 21 MORȚI

Ştire online publicată Miercuri, 20 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

O școală s-a prăbușit peste elevi în timpul orelor, ucigând cel puțin 21 de copii. Autoritățile fac eforturi pentru salvarea supraviețuitorilor care dau mesaje de sub ruine.XXXO școală s-a prăbușit în Mexic, iar 21 de copii și patru adulți au murit, în urma cutremurului de marți, de magnitudine 7,1.Supraviețuitorii încearcă să trimită mesaje de sub ruine. Sute de angajați ai departamentului pentru situații de urgență și voluntari caută supraviețuitori sub ruinele școlii Enrique Rebsamen din Mexico City, care avea patru etaje și unde învățau elevi de școală primară și secundară. De asemenea, nu se știe nimic despre 30 de elevi și opt profesori.Pe rețelele de socializare s-au răspândit mesaje potrivit cărora supraviețuitori aflați sub ruine dau mesaje pentru a cere ajutor."Fatima Navarro trăiește. A trimis mesaje de sub clădirea prăbușită. Nu o pot localiza însă, deși este încă în viață", se arată într-un dintre mesaje.Președintele Enrique Peña Nieto spune că 500 de membri ai armatei și 200 de membri ai protecției civile sunt prezenți la fața locului pentru a ajuta.