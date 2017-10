Şcoală Internaţională pe tema HIV/SIDA

La Constanța

Școală Internațională pe tema HIV/SIDA

Infecția cu HIV/SIDA este, în prezent, una dintre cele mai grave probleme de sănătate publică. În județul Constanța, trăiesc peste 1.000 de persoane care poartă povara nemilosului virus, fiind una dintre cele mai afectate zone din Europa. Mulți dintre ei se află pe listele medicilor de ani de zile. Drama lor a început înainte de Revoluție, în anii ‘87 - ‘88, când au fost infectați cu HIV prin transfuzii sanguine. Au trecut de vârsta majoratului și încearcă să ducă o viață normală, să-și întemeieze familii, să aibă copii. Tratamentele de ultimă generație au schimbat în bine viața acestor bolnavi. La Constanța funcționează un Centru de Excelență pentru tratarea persoanelor cu HIV-SIDA, înființat ca urmare a parteneriatului dintre Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța și Fundația „Baylor” Marea Neagră. Acolo, pacienții beneficiază de servicii stomatologice, ginecologice și de planificare familială. De asemenea, în cadrul centrului funcționează cabinete de de pneumoftiziologie, consiliere psihologică și asistență socială. Bolnavii beneficiază de tratamente gratuit. Cei mai mulți au înțeles necesitatea terapiei și își urmează tratamentul cu conștiinciozitate. De cealaltă parte, sunt și pacienți care renunță, pe parcurs, la tratament, din cauza efectelor secundare. Pentru a îmbunătăți serviciile medicale acordate acestor persoane, în acest an, între 1 și 4 septembrie, la Constanța va avea loc Școala Internațională „Bune practici în îngrijirea pacienților HIV +”, după cum a declarat conf. univ. dr. Sorin Rugină, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța. Este pentru prima oară când la Constanța are loc un astfel de eveniment. Temele abordate în cadrul Școlii organizate de Centrul de Excelență pentru tratamentul HIV /SIDA sunt servicii clinice pentru tineri HIV pozitivi, prevenirea transmiterii materno-fetale și monitorizarea nou-născutului, testarea HIV. Potrivit statisticilor Fundației Baylor Marea Neagră, în țara noastră, calitatea îngrijirii și tratamentul copiilor și adolescenților a dus la o rată a mortalității de sub 1% în rândul grupului de bolnavi din Constanța.