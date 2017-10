CNA a somat public OTV pentru calomniilela adresa lui Iorguş

Minciuna are picioare scurte

CNA a somat public OTV pentru calomniilela adresa lui Iorguș

OTV, Antenele lui Voiculescu și Jurnalul Național au început o campanie fără precedent împotriva primarului municipiului Mangalia, Zanfir Iorguș. Miza este una singură: denigrarea imaginii edilului de la malul mării pentru ca altcineva să câștige șefia locală. Iorguș susține că în spatele tuturor atacurilor se află Ion Mincă, președintele PC Mangalia, și soția sa, Liliana Ghervasiuc, șefa Loteriei Române, foarte apropiați de familia Voiculescu. În urma atacurilor repetate din emisiunile lui Dan Diaconescu (OTV), Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) s-a autosesizat și a somat public postul de televiziune în cauză că încalcă legea pentru alegerea autorităților publice locale și că afirmațiile defăimătoare la adresa primarului Iorguș nu sunt susținute cu dovezi. „În fapt, în ziua de vineri, 9 mai 2008, postul de televiziune OTV a difuzat emisiunea de dezbatere electorală „România votează”. Invitatul acestei emisiuni a fost Vasile Olan - candidatul Partidului Conservator pentru funcția de primar al orașului Mangalia. Invitatul emisiunii a afirmat în cadrul emisiunii despre actualul primar al orașului Mangalia și candidatul PD-L pentru aceeași funcție, Zanfir Iorguș, că este mafiot și că oferă câte un milion de lei alegătorilor, pentru a-l vota. Moderatorul emisiunii nu a intervenit. Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că, prin afirmațiile făcute de invitatul emisiunii, dreptul la propria imagine și demnitate al domnului Zanfir Iorguș au fost prejudiciate, deoarece acuzațiile aduse de invitat nu au fost susținute cu dovezi, iar moderatorul emisiunii nu și-a îndeplinit obligația legală de a interveni și de a solicita invitatului să respecte normele privind desfășurarea campaniei electorale pentru alegerile locale, încălcându-se astfel dispozițiile art. 68 alin. (2) lit. b și c și ale art. 69 lit. e din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare”, se arată într-un comunicat de presă remis de CNA. Mincă și Ghervasiuc, în spatele Antenelor lui Voiculescu Atacurile împotriva lui Iorguș au continuat însă în presa centrală, în ziarul Jurnalul Național, patronat de familia Voiculescu, aflată în relații foarte apropiate cu Liliana Ghervasiuc, șefa Loteriei Române și soția lui Ion Mincă, liderul PC Mangalia. Ziarul a publicat mai multe materiale în care primarul Mangaliei era acuzat că s-a împroprietărit în pădurea Comorova și a defrișat-o pentru a face cartiere rezidențiale. În fața acestor articole defăimătoare, Zanfir Iorguș a declarat: „Toate aceste articole nu sunt decât mizerii electorale pe care Mincă le folosește încă dinainte de 1989. Pentru că nu are soluții la problemele adevărate ale locuitorilor din Mangalia și pentru că suntem în campania electorală, încearcă să arunce cu noroi în mine, să mă înjure. Este aceeași poveste cu pădurea Comorova. Le transmit jurnaliștilor de la Jurnalul Național că îi invit, le plătesc și drumul, să vină în pădurea Comorova și să îmi arate la fața locului măcar un copac tăiat. Nu ar accepta și nici nu vor să îmi dea drept la replică deoarece ei știu foarte bine că realitatea este cu totul alta. Este o manipulare grosolană a populației în campanie electorală”. Zanfir Iorguș spune că toate articolele au fost comandate de liderul PC Mangalia, Ion Mincă, și soția sa, Liliana Ghervasiuc, șefa Loteriei Române. „Mincă și nevastă-sa, având interese economice majore în Mangalia, vrea să impună un primar marionetă, pe Vasile Olan, pentru a-și vedea ei liniștit de treburi. Prin Ghervasiuc, Mincă are intrare la Voiculescu și la Antenele și ziarele lui”, spune Iorguș. Primarul Mangaliei susține că va cere personal autorităților să verifice toate acuzațiile care i se aduc, iar după ce anchetele organelor de cercetare vor demonstra că nu este nimic adevărat, îi va da în judecată pe jurnaliștii care au semnat articolele, precum și pe ceilalți contracandidați care au aruncat cu noroi în el.