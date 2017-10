Clipele dinaintea tragediei din Spania. Iată ce s-a întâmplat de fapt

2

Intradevar , ai dreptate IM

Nu a luat nimeni in calcul ca un mecanic de locomotiva poate sa moara sa lesine in timpul serviciului ? Sigur ca au elemente de siguranta , dar in cazul de fata nu au functionat si i-au aruncat toata responsabilitatea vorbaretului ala de mecanic ! Apropo , copil fiind ami aduc aminte ca la autobuzele ITC era in fata o placuta pe care scria '' Strict interzisa discutia cu soferul in timpul mersului ! "" Cred ca chestia asta ar fi valabila sin in ziua de astazi , pentru toate categoriile de soferi inclusiv mecanici de locomotie , tramvaie , etc