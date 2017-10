Clădire din New York, prăbușită în urma unei explozii

Ştire online publicată Miercuri, 12 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

O clădire din New York s-a prăbușit, miercuri, în urma unei explozii produse în cartierul East Harlem, provocând un incendiu și un nor de fum imens, a anunțat poliția, citată de AFP."A avut loc o explozie și o clădire s-a prăbușit", a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al poliției din New York, fără alte precizări.