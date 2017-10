CJC dă bani primarilor pe ochi… electorali

Consiliul Județean a aprobat săptămâna trecută un proiect de hotărâre prin care urmează să fie alocate aproape 9 milioane de lei pentru infrastructură în mediul rural. Această sumă reprezintă 20% din cota 22% din impozitul pe venit pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură pe anul 2008. Conform legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 și legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și din cota 22% se repartizează acest procent de 20% pentru sprijinirea proiectelor locale. În timp ce sume record vor merge spre comunele Crucea (513.436 lei), Ciocârlia (500.000 lei), Adamclisi (456.607 lei), toate având edili pesediști, localitățile aflate sub umbrela PD-L-ului sau PNL-ului nu vor avea parte de același tratament. Murfatlar (PD-L) va primi pentru documentație cadastrală aproximativ 45.000 de lei, primarul Gheorghe Cojocaru exprimându-și nemulțumirea în acest sens. Și mai dezamăgit a fost primarul comunei Rasova, Mihalache Neamțu, care va primi 34.126 lei pentru aceeași documentație. „Mai bine nu ni-i dădea. Momentan, sunt în impas. Nu pot începe lucrările la conducte. Alte primării au primit sume uriașe pentru documentație, iar noi… Până la urmă, nu ar trebui să ne mai dea deloc”, s-a resemnat edilul pedelist. La fel de supărat este și primarul comunei Castelu care urmează să primească 20.023 lei pentru documentația cadastrală a drumurilor publice de interes local. „Nu este suficientă această sumă. Noi am solicitat mult mai multe. Am avea nevoie de 500 de milioane de lei vechi, apoi de aproximativ două miliarde pentru investiții în școli. M-am uitat cât a primit Cumpăna (PSD). Și nu este corect”, a mărturisit indignat edilul Anghel Nicolae (PD-L). „Este foarte simplu, de altfel. Fie se acoperă găurile electorale din primăvară, fie se strâng bani pentru campania din toamnă. Dacă nu găsesc sprijin la președintele CJC, Nicușor Constantinescu, mă descurc eu”, a mai explicat foarte simplu Nicolae. Nici Vasile Simion din Ghindărești, nici primarul penelist Ion Oprea din Săcele nu sunt mulțumiți de sumele alocate (23.979 lei, respectiv 46.732 lei pentru documentația cadastrală), susținând nevoia unor sume mai mari pentru acoperirea proiectelor.