Cu o săptămână înainte de începerea campaniei electorale

CJC a alocat peste 10.000.000 lei numai primăriilor pesediste

În pragul campaniei electorale, 41 de primării pesediste din județul Constanța au primit sume considerabile de la Consiliul Județean, invocându-se proiectele de dezvoltare locală. Consilierii județeni au mai dat bani și unei primării care oficial este PD-L, dar care, de fapt, și-a declarat susținerea în alegeri tot pentru candidații PSD, și singurei administrații locale ecologiste din județ. Consiliul Județean a adoptat în ultima ședință ordinară de vineri o nouă hotărâre privind repartizarea sumei de 11.200.000 lei pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură. Conform Legii bugetului de stat pe anul 2007 și Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și din cota de 22%, se repartizează pe unități administrativ-teritoriale un procent de 20% printr-o hotărâre a CJ pentru susținerea programelor amintite mai sus. Dintre cele 43 de administrații locale care urmează să primească sprijin financiar, doar una este, oficial, democrat-liberală (PD-L) și una ecologistă (PER), restul fiind pesediste. Sume-record au fost alocate municipiului Mangalia (PSD) - 600.000 lei și orașelor Năvodari (PSD) și Cernavodă (PSD), câte 500.000 lei pentru fiecare. Mai mult, primarul Gheorghe Frigioi (PSD) din comuna Crucea și Valentin Vrabie (PSD), primarul comunei Peștera, vor încasa fiecare câte 400.000 lei. Aceeași sumă o va obține și localitatea Topraisar, gospodarul-șef Gheorghe Stelian (PSD) urmând să gestioneze suma importantă de bani. Pe de altă parte, localității Tortoman, al cărei primar este Lucian Chitic (PER), i-a fost repartizată suma de 100.000 lei. Și Hârșova a reușit să obțină sprijin financiar pesedist, dar deloc întâmplător. Primarul Tudor Nădrag (PD-L) urmează să primească 400.000 lei pentru infrastructură și dezvoltare locală, Nădrag declarându-se pe față susținătorul candidaților PSD la apropiatele alegeri parlamentare. „Nu au dat nimic pentru că nu este primăria PSD” Printre localitățile ignorate de către Consiliul Județean se numără și Comana, primărie pierdută la alegerile de anul acesta de către pesediști. Actualul primar al comunei, Ion Adam (PNL), a mărturisit că a depus ultima cerere la CJC acum două săptămâni. În zadar, însă. „Am făcut cereri acolo de miliarde de lei și nu am primit nici cinci bani. Ele sunt înregistrate la Registratură dar se pierd intenționat”, a declarat el. „Nu au dat nimic pentru că nu este primăria PSD”, a explicat Adam. Un alt primar liberal, Nicolae Urdea din comuna Limanu, a recunoscut, la rândul său, că „nu prea funcționează colaborarea cu Consiliul Județean”. „Suntem de culori politice diferite. Consiliul nu mai face nimic pentru noi”, a terminat Urdea. Primarul comunei Castelu, Nicolae Anghel (PD-L), trebuie să facă față aceluiași tratament. „Am depus cereri la Consiliu în cinci rânduri. Ultima am înregistrat-o acum două săptămâni, dar nu am primit nimic”, a precizat primarul. Potrivit lui, comuna a beneficiat de un singur sprijin din partea CJC acum patru ani, sprijin financiar în valoare de 10.000 de lei. „Nu vă mai spun că am încredințat Consiliului dispensarul acum trei ani în speranța că îl vor repara însă nu au făcut nimic. Tot noi am mai intervenit într-o mai mică măsură pentru că nu îl puteam lăsa de izbeliște”, a adăugat el. „Săptămâna asta sau săptămâna viitoare vom avea o nouă ședință de Consiliu Local și vreau să îl trecem, din nou, în administrația noastră. Dacă ei sunt la putere, noi suntem ai nimănui”, a încheiat democrat-liberalul. „Vă spun eu de ce nu am primit nimic. Pentru că nu am aderat la Asociația Dobrogea pe care vor să o realizeze ei”, a completat și Mihalache Neamțu, primarul democrat-liberal al comunei Rasova.