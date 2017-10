Civilizaţia se opreşte la etajul cinci

Pentru locatarii blocului O de pe bulevardul Brătianu,

Civilizația se oprește la etajul cinci

Proprietarii de la ultimele etaje ale blocului O de pe bulevardul I.C. Brătianu, din zona Big, nu au apă potabilă de câteva luni. Criza apei a început să se facă simțită inclusiv la etajul cinci. Problema lor are o singură rezolvare: un hidrofor. RAJA spune că nu-i permite legislația să achiziționeze o astfel de instalație pentru ridicarea presiunii apei, iar RADET precizează că nu-i treaba ei să asigure apa potabilă. Blocul de zece etaje a fost construit în urmă cu mai multe decenii de către CFR. Inițial, toate apartamentele au fost locuințe de serviciu, după care s-au vândut deținătorilor cu titlu locativ. Câtă vreme blocul în care locuiau a fost legat de centrala CFR-ului n-au fost probleme, însă după ce instalația a devenit energofagă și, în cele din urmă, s-a desființat, problemele cu apa caldă, apa rece și căldura n-au întârziat să apară. Probleme s-au acutizat în ultimii ani. Până în urmă cu o săptămână, oamenii n-au avut nici apă rece, nici apă caldă. Problema apei calde s-a rezolvat, însă nu văd nicio ieșire în privința apei reci. RADET-ul dă vina pe RAJA, iar RAJA pe RADET. Oamenii ies opăriți de sub duș Între timp, oamenii au rezerve de apă plată în casă, iar de sub duș ies opăriți, pentru că nu au cu ce să combine apa caldă. Nu este doar problema oamenilor care locuiesc la etajele opt, nouă și zece, ci și a celor de la etajul cinci. Elena Drăgan ne-a mărturisit că, pe timpul verii, era, practic, imposibil să facă un duș, întrucât la instalație nu curgea decât apă fierbinte. RADET a rezolvat doar o parte din problemă în momentul în care a instalat o centrală la subsolul blocului. În răspunsul înaintat președintelui administrației de locatari, regia locală precizează: „Blocul 0, nr. 45 A a fost repartizat la RADET pentru a i se asigura încălzire și apă caldă de consum. RADET nu furnizează și apă rece decât în punctul termic în care există rețea comună de termoficare și apă rece, așa cum ele au fost construite inițial și preluate ulterior”. RAJA, la rândul ei, spune: „Urmare a sesizării, echipa de intervenție a constatat că presiunea apei în punctul termic al blocului este de 2,7 – 2,8 atm, ce se încadrează în para-metri normali”. Din punctul lor de vedere, pare că nu există nicio problemă. Și totuși, proprietarii apartamen-telor de la etajele superioare ale blocului nu au nici în prezent apă rece. Problema lor are o singură rezolvare: un hidrofor. RAJA spune că nu-i permite legislația să achiziționeze o astfel de instalație pentru ridicarea presiunii apei, iar RADET că nu-i treaba ei să asigure apa potabilă. „Toate blocurile cu mai mult de patru etaje sunt alimentate cu apă printr-un hidrofor, care să ridice presiunea apei, aceste instalații fiind în punctele termice”, ne-a spus Dan Arghir, unul dintre proprie-tarii apartamentelor de la ultimul etaj. „Regia de apă nu poate achiziționa un hidrofor întrucât nu are pe stoc astfel de instalații. RAJA nu poate să facă investiții în punctele termice ale altei regii. Dacă regia de apă cumpără un hidrofor, la un eventual control al Curții de Conturi, poate fi întrebată din ce fonduri s-au achiziționat. Primăria Constanța a dat bani pentru automatizarea punctelor termice și tot atunci s-au dat bani RADET-ului și pentru achizi-ționarea de hidrofoare”, ne-a spus Ion Chivăran, ofițer media la SC RAJA SA Constanța. Conform contractului, a adăugat el, regia trebuie să asigure apă până la limita proprietății. „Să spună RADET-ul cât îi plătește RAJA ca să-i ridice presiunile la blocurile cu mai mult de patru nivele”, continuă Ion Chivăran. Hidroforul, mărul discordiei dintre cele două regii De cealaltă parte, Liviu Popa, directorul de producție al RADET Constanța, ne-a spus că „RAJA își declină competența”. RADET gestionează apa rece doar pe canalele termice unde coabitează conductele de apă rece cu cele de termoficare. În punctele termice unde se face alimentarea cu apă rece pentru clădirile cu peste patru etaje se utilizează o instalație de hidrofor, însă în cazul blocurilor cu mai puțin de patru nivele, RAJA furnizează apă direct, fără să folosească punctul termic de la subsolul blocului. Aceasta este situația și la blocul de pe bulevardul Brătianu. RAJA, acuză el, nu asigură o presiune suficient de mare pe conducte și de aceea este necesară achiziționarea unei stații de hidrofor. „Ori RAJA ridică presiunea, ori montează un hidrofor”, dă verdictul Liviu Popa. Întrebat care este costul unui hidrofor, de nicio regie nu vrea să-l cumpere, Liviu Popa mi-a spus că este, de aproximativ, 5 milioane lei vechi. Numai că, proprietarii din bloc spun că prețul este mult mai mare. Oferta primită de la Black Sea pentru un hidrofor se ridică la 1.340 de euro, plus TVA, la care se adaugă și costul unui rezervor cu o capacitate de 5.000 litri. Un rezervor costă 617 euro plus TVA. În cazul în care costul unui hidrofor ar fi fost de doar 500 lei, așa cum a spus reprezentantul RADET, oamenii ar fi scos bani din buzunar și și-ar fi asigurat singuri confortul din locuințe, deși investiția nu s-ar fi oprit doar la achiziționarea unui hidrofor, ci și la angajarea unui mecanic și la asigurarea instalației de curent electric. „Nu mi se pare normal acest lucru. Eu, spre exemplu, dacă am un telefon mobil și nu am semnal, trebuie să-mi pun antenă pe bloc?” se întreabă Dan Arghir. v v v Oricare ar fi vinovat dintre cele două regii constănțene, credem că situația ar fi putut fi rezolvată în urmă cu câțiva ani, chiar dacă o regie este în subordinea Consiliului Județean și alta în cea a Primăriei Constanța.