Citeşte integral discursul pe care Regele Mihai I l-a susţinut astăzi în Parlament

Citește integral discursul pe care Regele Mihai I l-a susținut astăzi în Parlament

Ştire online publicată Marţi, 25 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Doamnelor și domnilor senatori și deputați, sunt mai bine de 60 de ani de când m-am adresat ultima oră națiunii de la tribuna Parlamentului. Am primit cu bucurie și cu speranță invitația. Prima noastră datorie este să ne amintim de toți cei care au murit pentru independența noastră în toate războaiele pe care a trebuit să le ducem și în decembrie 1989. Nu putem avea viitor fără a respecta trecutul. Oamenii călătoresc și încearcă să își consolideze familia și viața spre binele generațiilor viitoare. România a evoluat mult în ultimele două decenii. Drumul nostru ireversibil către UE și NATo nu ar fi fost posibil fără acțiunea penru libertate și democrație a legislativului românesc din 1989. Politica poate aduce prejudicii cetățeanului dacă este aplicată în disprețul legii. Multe domenii din viața românească gospodărite competent și liber au reușit să meargă mai departe în ciuda crizei economice.Sunt mâhnit că după două decenii de revenire a democrației oamenii bătrâni și bolnavi sunt nevoiți să treacă prin situații înjositoare. România are nevoie de infrastructură. Agricultura nu este un domeniu al trecutului istoric, ci al viitorului. Școala este și va fi o piatră de temeli a facultății. Alături de familia noastră, vom susține interesele fundamentale ale României: continuitate și tradițiile țării noastre.Coroana Regală nu este un simbol al trecutului, ci o reprezentare unică a independenței. Coroana este o reprezentare a statului în continuitatea lui istorică.Instituțiile democratice nu sunt guvernate doar de legi și de etică. Simțul datoriei, iubirea de țară și competența sunt criteriile principale ale vieții publice. Lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără credință ș fără memorie. România a mers mai departe prin idealurile marilor oameni ai istoriei noastre.În 1989 în ajutorul României s-au ridicat voci cu autoritate venind de pe toate meridianele globului. Ele s-au adăugat sacrificiilor tinerilor.Am servit națiunea română de-a lungul unei vieți lungi și pline de evenimente, multe nefericite. După 84 de ani de când am devenit rege pot spune că cele mai importante lucri de dobândit după libertate și democrație sunt și demnitatea. Democrația trebuie să îmbogățească arta cârmuirii. România are nevoie de cârmuitori respectați și pricepuți. Nu trebuie niciodată uitați românii.Stă doar în puterea nostră să facem țara statornică, prosperă și admirată în lume. Nu văd România de astăzi ca pe o moșternire de la părinți, ci ca pe o țară de la copiii noștri.