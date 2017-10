Citeşte emoţiile în ochii celuilalt

Citește emoțiile în ochii celuilalt

Mișcarea ochilor indică tipul de proces care are loc în mintea noastră. „A învăța să citești aceste mișcări ale ochilor, te-ar ajuta să-l citești pe celălalt și să știi, când te minte, spre exemplu”, precizează dr. Dan Ghenea, medic specialist psihiatrie la compania Medicover. Cine se uită în stânga sus are o amintire vizuală. Oamenii privesc astfel când își aduc aminte imagini, ceea ce indică faptul că spun adevărul. În cazul în care interlocutorul are privirea îndreptată în dreapta sus înseamnă că face presupuneri cu privire la viitor sau construiește o poveste. Partenerul care are privirea ochilor îndreptată spre stânga își aduce aminte de sunete pe care le-a mai auzit. Privirea spre dreapta indică faptul că ne închipuim un sunet pe care nu l-am mai auzit niciodată. Un dialog intern trebuie să prevedeți în cazul în care persoana din fața dumneavoastră se uită în stânga jos. În schimb, dacă privirea îi este îndreptată în dreapta jos, sigur este vorba de emoții. Mișcarea se produce atunci când încercăm emoții: bucurie, tristețe, rușine, teamă. Un studiu recent arată că, pentru a minți, ai nevoie de mai multe resurse cerebrale decât pentru a spune adevărul, în plus îți trebuie un spațiu de stocare în memorie mult mai mare. Pe termen lung, minciuna obosește creierul. Dacă, însă, crezi că minciuna este indispensabilă, iată o succintă clasificare a minciunilor dată de J.J. Rousseau: „A minți spre folosul tău e o înșelăciune, a minți spre folosul altcuiva e o fraudă, a minți pentru a dăuna e calomnie; dintre toate soiurile de minciună, acesta e cel mai josnic. A minți fără folos nici pagubă pentru tine sau pentru alții nu este a minți: nu e minciună, e ficțiune”.