20 de minute de șoc la antrenamentul de ieri dimineață al tricolorilor

Ciprian Marica, secerat de „Săgeată” la un duel aerian

Atacantul Ciprian Marica s-a accidentat la antrenamentul susținut, ieri dimineață, de echipa națională de fotbal a României, după ce s-a ciocnit cu Marius Niculae, la un duel aerian. Ghinion pentru Ciprian Marica. Cu numai zece minute înainte de finalul ședinței de pregătire matinale, la un duel aerian cu Marius „Săgeată” Niculae, fotbalistul echipei VfB Stuttgart s-a lovit la cap și a căzut, ca secerat, la pământ, pierzându-și cunoștința. Staff-ul medical al naționalei a încercat peste 20 minute să îl readucă în simțiri pe atacant, rămas întins pe gazon. Ulterior, la stadion a sosit o salvare, pentru a-l transporta pe fotbalist la spital. Medicii de pe ambulanță au continuat să îi acorde îngrijiri medicale fotbalistului român, a cărui stare se mai ameliorase. În ciuda acestui incident, selecționerul Victor Pițurcă a decis ca echipa națională să ducă antrenamentul la capăt. Analizele efectuate la spitalul din St. Gallen au arătat că accidentarea nu este atât de gravă pe cât părea la prima vedere. Marica a părăsit spitalul pe propriile picioare și ar putea evolua în partida cu Italia. Chivu, surprins de numărul mare de suporteri români Căpitanul Cristian Chivu a declarat, ieri, că a fost surprins de numărul mare de fani români prezenți în tribune la meciul cu Franța, iar momentul intonării imnului a venit în urma a ceea ce au simțit jucătorii. „Așa am înțeles noi, și am făcut ce am simțit, alături de suporterii minunați prezenți în tribune. Noi sperăm să încântăm lumea și cu rezultate. Este plăcut să joci cu atâția suporteri la un turneu final. Ne-a surprins, dar ne și motivează. Trebuie să îi mulțumim prin ceea ce vom face pe teren”, a spus Chivu. Fotbalistul așteaptă cu interes partida cu Italia și nu se teme de data partidei, vineri, 13 iunie: „Nu sunt superstițios, nu îmi pasă că jucăm pe 13. Oricum, urmează meciuri grele, cu Italia și Olanda. Ca să facem mai mult, trebuie să interpretăm altfel momentele din teren”.