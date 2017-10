Cinematograful „Republica” este… „supravieţuitorul” de la malul mării

Cinematograful „Republica” este… „supraviețuitorul” de la malul mării

Vestea despre închiderea unor cinematografe din țară ne-a făcut să ne întrebăm, mai mult sau mai puțin retoric, ce este mai grav: ca un cinematograf să fie închis sau să fie deschis, dar în ruină? Cinema „Republica” din Constanța constituie un exemplu aproape viu pentru a doua variantă. Începând cu 1 februarie, cinci orașe din România vor rămâne fără cinematograf, până pe data de 30 aprilie, ca urmare a deciziei nr 01 din 21 ianuarie 2009, luate de Regia Autonomă de Distribuție și Exploatare a Filmelor (RADEF). Cele cinci cinematografe care vor fi închise săptămâna viitoare sunt Galax Slobozia, Flacăra Hunedoara, Cinema Tineretului Tulcea, Pacea Gherla și Dacia Reșița, iar personalul va trece în șomaj tehnic, cu 75% din salariu, din cauza veniturilor foarte mici realizate și a cheltuielilor ne-justificate, așa cum anunță liderii Sindicatului „România Film”. Pe lângă acestea, vor fi închise și sălile mari din cadrul complexelor cinematografice Brașov și Bistrița, angajații acestora urmând să fie redistribuiți tot în cadrul RADEF. „În situația aceasta s-a ajuns din cauză că sunt prezentate doar filme în reluare, iar lumea nu mai este interesată să vină la cinema. Din cauză că nu au încasări, cinematografele cer bani de la RADEF pentru cheltuieli elementare, cheltuieli considerate nejustificate”, a declarat vicepreședintele Sindicatului Liber „România Film”, Henter Bela. Cinematografele din Tulcea și Slobozia, înghețate de RADEF În anii 90, când România era cuprinsă de febra jocurilor de noroc, Cinematograful Tineretului Tulcea a devenit, prin închiriere, sală de bingo, moment urmat de 10 ani de conservare. Mai exact, cinematograful a stat închis până în 2004, când directorul local al RADEF, Dumitru Vlăescu, a realizat echiparea sălii de proiecție. Cinematograful are, însă, probleme cu încălzirea încă din 1995, iar lipsa căldurii nu este unica problemă cu care se confruntă cei trei angajați ai cinematografului tulcean, clădirea fiind în paragină, așa cum ne-a mărturisit Ulita Petrichei, proiecționist-coordonator al Cinema Tineretului: „A mers o perioadă cinematograful, dar nu poți rula filme în frig. În plus, avem un grup sanitar care se prăbușește. Avem o datorie de 350 lei la Enel, iar pe 30 ianuarie va fi tăiată lumina”. Conform Ulitei Petrichei, directorul RADEF, Maxim Meca, a vizitat cinematograful tulcean anul trecut, lăsând în urmă doar promisiuni: „Ne-a spus să stăm liniștiți, că vom intra în renovare în 2-3 luni, dar nu s-a întâmplat nimic”. Mai mult decât atât, cinematograful tulcean se află în imposibilitatea de a plăti transportul filmelor. Într-o situație similară se află și Cinematograful Galax din Slobozia, unde căldura a devenit un lux pe timp de iarnă, ceea ce a dus la reducerea masivă a numărului de spectatori: „Nu avem căldură pentru că s-au spart conductele, și înlocuirea lor necesită fonduri de care nu dispunem. Am avut chiar spectatori care au plecat din sală în timpul filmului din cauza frigului”, a spus Constantin Petrescu, coordonatorul cinematografului Galax. La fel ca și în cazul cinematografului Tineretului, din momentul în care Galax a trecut sub administrarea RADEF, nu s-a realizat nicio investiție: „De când am trecut în subordinea Regiei de la București, nu am mai primit niciun leu”, a precizat Constantin Petrescu. „Cinematografele nu sunt aducătoare de bani” Potrivit Sindicatului Liber „România Film”, situația a fost cauzată de cheltuielile efectuate de conducerea executivă a RADEF, pentru angajări nejustificate de personal, deplasări contraproductive în țară și în străinătate, înființarea și ocuparea unor funcții numai pentru cinematografele din București, precum și pentru ședințele Consiliului de Administrație: „Maxim Meca consideră că e mai bine să se plimbe prin țară. Angajații, în loc de ajutor, au primit închiderea cinematografelor”, a spus Maria Bikfalvi, liderul sindicatului Liber „România Film”. „Nici un cinematograf nu este aducător de bani, nu ai cum să faci profit. De când a venit la conducerea RADEF, cinematografele rulează numai filme în reluare, de aceea oamenii nu mai intră în sală”, a adăugat Maria Bikfalvi. Săptămâna trecută, liderii Sindicatului Liber „România Film” au făcut greva foamei în fața Ministerului Culturii, cerând demiterea directorului RADEF, Maxim Meca, și repu-nerea în funcție a liderului de sindicat, Maria Bikfalvi, demisă din funcția de admi-nistrator al cinematografului bucureștean Corso. Protestul a luat sfârșit joi, 22 ianuarie, prin semnarea unui protocol cu ministrul Culturii, Theodor Paleologu. Protocolul prevede schimbarea componenței Consiliului de Administrației al RADEF, repunerea în funcție a Mariei Bikfalvi și efectuarea unui audit financiar la RADEF.