Cine va fi al şaselea succesor al lui Mao Zedong

S-a deschis congresul Partidului Comunist Chinez

Cine va fi al șaselea succesor al lui Mao Zedong

Ştire online publicată Vineri, 09 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Peste 2.000 de delegați ai Partidului Comunist Chinez (PCC) au fost prezenți, ieri, la Beijing la deschiderea congresului în urma căruia îl vor confirma pe succesorul președintelui Hu Jintao (69 de ani) care, după un deceniu petrecut la putere, îi va ceda locullui Xi Jinping, un membru de partid în vârstă de 59 de ani, necunoscut marelui public.Spre deosebire de imensa agitație mediatică din jurul prezidențialelor americane, alegerea celui de-al șaselea succesor al lui Mao Zedong va avea loc în tradiționala solemnitate a congreselor comuniste, înconjurate de secret și sub măsuri sporite de securitate, notează AFP.În imensa Piață Tienanmen, cei 2.270 de delegați reuniți în incinta Palatului Poporului l-au ascultat pe președintele Hu Jintao, omul sub conducerea căruia China a devenit a doua putere mondială, vor face bilanțul celor două mandate succesive ale acestuia și vor trasa drumul spre viitor.Presa internațională a avut acces doar în prima zi a congresului, ce va continua apoi cu ușile închise până miercuri, dată la care cei șapte sau nouă membri ai noii conduceri supreme a Chinei vor urca pe scenă pentru o scurtă apariție în fața camerelor de filmat din întreaga lume.În fruntea acestora, Xi Jinping, devenit secretar general al PCC, va prelua pe această bază și funcția de președinte al Republicii Populare, formalitate prevăzută pentru martie 2013. În prezent, el este vicepreședinte al țării.Noul lider va trebui să conducă o Chină în plină transformare, cu o economie aproape capitalistă afectată de criza financiară europeană - creș-terea sa fenomenală a încetinit sub nivelul de 10% - și cu o populație dornică de reforme politice și transparență, în special în ce privește averile elitei comuniste.Partid unic, PCC va încerca să întoarcă pagina unui „annus horribilis”, an marcat de răsunătoare scandaluri ce au lovit în miezul puterii, mai ales prin dezvăluirile cu privire la imensa bogăție adunată de familiile demnitarilor cu rang înalt.Mai mult de opt chinezi din zece, locuitori ai orașelor, așteaptă schimbări politice, a dezvăluit un sondaj dat publicității în ajun în presa oficială.Circa o jumătate de miliard de internauți, nemulțumiți în permanență, vor fi vigilenți în pofida unei cenzuri apăsătoare.În materie de drepturile omului, Xi Jinping urmează să decidă dacă îl va elibera din închisoare pe laureatul din 2010 al Premiului Nobel pentru Pace, disidentul Liu Xiaobo.Pentru aceasta, va trebui să obțină consensul colegilor săi, deoarece China de după Mao Zedong și Deng Xiaoping se teme de oamenii puternici. Cu riscul imobilismului.