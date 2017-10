Cine se teme de modificarea legii privind malpraxisul?

Ştire online publicată Joi, 28 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Cititorii noștri nu înțeleg de ce Colegiul Medicilor din România se opune cu atâta vehemență înființării unui „tribunal extraordinar” care să judece cazurile de culpă medicală și nu văd cu ochi buni propunerea acestuia ca identitatea medicilor acuzați de malpraxis să rămână secretă până la elucidarea cazurilor. Ministerul Sănătății a inițiat, la sfârșitul lunii iulie a.c., un proiect de lege pentru modificarea și completarea legii sănătății, privind dispozițiile care reglementează malpraxisul, proiectul fiind supus dezbaterii publice. În cadrul proiectului, Ministerul Sănătății propune înființarea Comisiei speciale de anchetă a cazurilor grave de malpraxis, în cadrul Colegiului Medicilor din România, comisie care analizează și dispune asupra cazurilor de culpă medicală care au pus în pericol viața pacienților sau au dus la decesul acestora. Colegiul Medicilor din România contestă acest proiect, care presupune înființarea unei noi comisii pentru judecarea cazurilor grave de culpă medicală. Mai mult, președintele CMR, Vasile Astărăstoae, consideră că nu este nevoie de un „tribunal extraordinar” care să judece cazurile de malpraxis, din moment ce există deja Comisia Superioară de Disciplină. Totodată, contestă atribuția Comisiei de malpraxis de a sesiza organele de urmărire penală, deoarece acest lucru i-ar putea expune nejustificat pe membrii comisiei în situația în care, ulterior, o instanță de judecată ar anula decizia acesteia. Corb la corb nu-și scoate ochii „Am citit de nenumărate ori, atât în ziarul dumneavoastră, cât și în alte publicații sau am văzut la televizor foarte multe cazuri în care unii medici de la spitale importante nu se implicau suficient în rezolvarea problemelor de sănătate ale bolnavilor pe care îi aveau în îngrijire. Din această cauză, aceștia mureau, fie rămâneau cu sechele pe viață. Eu nu sunt un admirator al ministrului Sănătății, dar cred că este foarte mare nevoie de potolirea tupeului unor cadre medicale care nu văd altceva în fața ochilor decât plicul cu bani, în rest, Dumnezeu cu mila, că doar nu ne pricepem noi să facem autopsii acasă, ca să vedem de ce ne-au murit oameni dragi. Cu acest demers, Colegiul Medicilor din România nu face altceva decât să demonstreze că îi este frică de acel… tribunal extraordinar. În câte cazuri de culpă medicală a dat acest colegiu câștig de cauză pacientului? Poate reușim să aflăm asta din ziarul dumneavoastră, cine știe! Și nu mă trezesc vorbind, pentru că am reclamat chiar eu un caz la acest colegiu, la București, și până la urmă m-au scos pe mine vinovat că un medic din Constanța m-a lăsat orb. Așa e în România, iar noi nu mai acceptăm această situație, așa că să se înființeze acea comisie, ca să le fie și lor frică de ceva. Doctorii sunt ca și procurorii, taie în carne vie și nu răspund de faptele lor! Întrebarea este până când vor fi ei mai presus de lege?” – C. Aioanei, 48 ani, din Constanța. Culmea tupeului! „Eu urmăresc pe site aceste dezbateri publice și observ că lumea este năucită de altă gogoriță a Colegiului medicilor – culmea tupeului, care vrea să păstreze anonimatul doctorilor care omoară sau schingiuiesc bolnavi. Adică, să le dea liber să omoare în continuare, iar eu, bolnav, pe banii mei, să nu am dreptul să știu cât de competent este doctorul care mă tratează? Oare doctorii cu asemenea bube la CV pot fi primiți să lucreze în străinătate? Mare tupeu are acest colegiu!” - Viorica Anton, 36 ani, din Constanța. Toți trebuie să plătească pentru greșelile lor! „Se spune că peste tot unde lucrează oameni se fac și erori. Așa o fi, dar tot la fel de adevărat este că cei mai mulți ajung la pușcărie din cauza erorilor pe care le fac pentru a trage învățături din experiența neplăcută. De ce tocmai medicii, care au în mâinile lor milioane de vieți omenești, trebuie să fie relaxați că, orice s-ar întâmpla, oricum nu plătesc? Lor chiar nu le pasă de încrederea pacienților? Sau se gândesc că oricum e lipsă de medici și omul, de nevoie, se lasă pe mâna oricui și se pricep ei, dacă o dau în bară, să le cumpere tăcerea. Că la câtă sărăcie e în România, un plic gros e binevenit!”. Tot mai multe erori din sistemul medical din România ies la iveală în ultimul timp. Atâta vreme cât nu va exista transparență totală în rezolvarea cazurilor de malpraxis, cititorii noștri continuă să creadă că lista erorilor medicale va fi tot mai lungă.