Cine pierde și cine câștigă la cea de a doua rectificare bugetară

Ministerul Finanțelor Publice a elaborat proiectul celei de a doua rectificări bugetare din acest an, cu încadrarea în ținta de deficit bugetar de 2,97% din PIB. Potrivit comunicatului dat publicității, „rezultatele economice de până în prezent argumentează posibilitatea realizării unei valori nominale a produsului intern brut de 949,6 miliarde de lei, față de 907,9 miliarde de lei cât s-a estimat la fundamentarea bugetului inițial pe acest an și față de 945 miliarde de lei cât s-a estimat la elaborarea primei rectificări bugetare”.Rectificare bugetară are în vedere majorarea veniturilor bugetului general consolidat cu 228,9 milioane de lei, iar a cheltuielilor, cu 365,6 milioane de lei.Vor fi suplimentate fondurile: Ministerului Finanțelor Publice (+2,69 miliarde de lei, din care 1 miliard de lei dobânzi, 671,6 milioane de lei pentru contribuția României la bugetul U.E și 700 milioane de lei la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului), Ministerului Muncii și Justiției Sociale (787 milioane de lei), Ministerului Sănătății (+211,5 milioane de lei, pentru salarii), Ministerului Justiției (+138,5 milioane de lei, din care 100 milioane de lei pentru salarii), Ministerului Dezvoltării Regionale (+ 85,2 milioane de lei), Ministerului Afacerilor Interne (+70,6 milioane de lei per sold). Se majorează cheltuielile: bugetului asigurări de sănătate (+ 600 milioane de lei ), bugetul asigurărilor sociale de stat (+45,4 milioane de lei), bugetului asigurărilor pentru șomaj (+ 82,6 milioane de lei).Diminuările au fost operate având în vedere gradul de execuție a cheltuielilor, în principal, la proiectele finanțate din fonduri europene la: Ministerul Transporturilor (-1,16 miliarde de lei), Ministerul Cercetării și Inovării (-228,9 milioane de lei), Ministerul Educației Naționale (-198 milioane de lei), Ministerul Culturii și Identității Naționale (-176,8 milioane de lei), Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (-166 milioane de lei), Ministerul Fondurilor Europene (-164,9 milioane de lei), Ministerul Finanțelor Publice (-128,5 milioane de lei), Ministerul Apelor și Pădurilor (-95,9 milioane de lei), Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (-71,6 milioane de lei), Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (-49 milioane de lei).