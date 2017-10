Cinci vieţi curmate, doi vinovaţi, patru ani de închisoare…

Cinci vieți curmate, doi vinovați, patru ani de închisoare…

Magistrații de la Tribunalul Constanța au respins apelul formulat în dosarul în care se caută vinovații unui accident rutier produs în urmă cu patru ani, între Basarabi și Cobadin, soldat cu moartea a cinci persoane. Astfel, cele două persoane condamnate de Judecătoria Medgidia la unul, respectiv trei ani de închisoare, rămân deocamdată cu aceleași pedepse, cel puțin până la judecarea recursului, la Curtea de Apel Constanța. Nu se știe nici acum ce anume a contribuit mai mult la producerea tragediei: manelele ascultate la maximum, viteza care depășea, se pare, 100 de km la oră, condițiile de ceață și întunericul, cearta dintre șofer și taxatoare pe postul de radio, neatenția sporită sau tractorul care a apărut brusc în fața microbuzului? Cu toate acestea, instanța de fond, respectiv Judecătoria Medgidia, a înțeles să „împartă” dreptatea într-un mod de-a dreptul ciudat. Șoferul microbuzului, cel care, teoretic, purta responsabilitatea asupra vieților pasagerilor pe care îi luase în mijlocul de transport, și care, evident, din cauza neatenției și a vitezei excesive nu a văzut în timp util obstacolul, a fost condamnat la un an de închisoare cu executare. Pe de altă parte, șoferul tractorului, care circula cu viteza de aproximativ 30 de kilometri la oră, cu două remorci, întradevăr neînmatriculate și nesemnalizate corespunzător, a fost condamnat la trei ani de închisoare. Dumitru Stamat și Gheorghe Gherghin au fost judecați și condamnați pentru ucidere din culpă și obligați la plata daunelor morale și materiale. Totul s-a petrecut pe 19 noiembrie 2004, când, în jurul orei 19, pe DN 3, Basarabi - Cobadin, Dumitru Stamat, șofer la SC „Trans Tour” SRL, conducea microbuzul cu numărul de înmatriculare B-31-TSG. La un moment dat, în zona kilometrului 226-850, Stamat a lovit tractorul condus de Gheorghe Gherghin. Potrivit celor reținute de magistrații de la Judecătoria Medgidia, microbuzul condus de Stamat „a lovit cu partea din față-dreapta în partea din stânga-spate remorca a doua a ansamblului condus de Gherghin, după care a lovit prima remorcă, apoi roata din stânga a tractorului, după care s-a răsturnat pe partea stângă, în sensul opus de mers, provocând decesul a cinci victime“. Mai mult, expertul tehnic a stabilit că șoferul microbuzului avea o viteză de 25,83 m/s, în timp ce Gherghin rula cu 7,64 m/s. Alexandru Claudiu Albu, Nelifer Badîc, Gheorghiță Capverde, Tudorel Mîrleneanu și Alina-Alexandra Popa au murit pe loc, din cauza multiplelor traumatisme suferite în momentul impactului. Chiar și așa, instanța a considerat că șoferul tractorului este cel care poartă cea mai mare parte din vină, poate doar luând în considerare depozițiile a patru dintre martori, colegi de muncă ai lui Stamat, care, firesc, i-au luat apărarea. În susținerea apelului, Gheorghe Gherghin, prin intermediul avocatului său, a solicitat o pedeapsă sub minimum special prevăzut de lege și suspendarea ei sub supraveghere, sau executarea acesteia la locul de muncă. „Considerăm că pierderea a cinci vieți, pe care niciunul din inculpați nu și-a dorit-o, nu poate fi înlocuită cu pierderea a încă două persoane, prin încarcerarea lor”, a declarat Stelian Nurciu, apărătorul lui Gherghin, în fața magistraților.