Cinci români de pe remorcherul Buccaneer au fost luaţi ostateci de piraţii somalezi

Cinci români de pe remorcherul Buccaneer au fost luați ostateci de pirații somalezi

Un convoi de nave sub pavilion italian, compus din remorcherul Buccaneer și două barje, a fost capturat de pirații somalezi la primele ore ale zilei de 11 aprilie 2009, în timp ce traversa Golful Aden. Remorcherul maritim Buccaneer (fost Smit-Lloyd 72) are 75 metri lungime, capacitatea de1.836 tone registru brut și a intrat în exploatare în 1981. Cei 16 membri ai echipajului au fost luați ostateci. Printre ei se află zece italieni, cinci români și un croat. Navele aparțin lui Micoperi Marine Contractors, din Italia, o companie specializată în construcția termina-lelor portuare și a instalațiilor de pe mare, în montarea conductelor submarine pentru transportul petrolului și gazelor. Agenția de crewing italiană, care a angajat echipajul, și armatorul Micoperi Marine Contractors au fost informați printr-un e-mail, de către comandantul lui Buccaneer, despre atac. Adrian Mihălcioiu, liderul Sindi-catului Liber al Navigatorilor, a luat legătura cu inspectoratul ITF din Italia, de la care a obținut primele date. „Potrivit informațiilor primite, nava a fost achiziționată din Singa-pore și urma să ajungă în Italia. Este o navă veche și se deplasează cu o viteză foarte mică, de numai 4 noduri. Când a fost atacată, tocmai intrase pe canalul de securitate.” Printre cei cinci ostateci români se află: timonierul Adrian G., fitter-ul Dorel G., motoristul Marius A. și mecanicul I Nicușor M. Nu sunt membri de sindicat, dar se pare că sunt constănțeni. Numele celui de al cincilea marinar român nu este cunoscut încă. Forțele navale ale Uniunii Euro-pene, care patrulează în zonă, susțin că echipajul de pe Buccaneer ar fi fost avertizat să nu navigheze în acea arie extrem de periculoasă. Oficialii de la bordul navei de război NRB Corte-Real, sub pavi-lion portughez, care face parte din misiunea NATO, de patrulare în Golful Aden, au declarat că de pe Buccaneer s-a trimis un mesaj de pericol, dar legăturile de comunicare s-au pierdut după numai 6 minute. „Pe data de 11 aprilie - afirmă Mihălcioiu -, pirații somalezi au atacat și o navă al cărei comandant este român. Din fericire, aceasta a reușit să scape cu fuga de urmăritori, grație vitezei mai mari și a faptului că ambarcațiunea briganzilor a rămas fără combustibil.” Numărul navigatorilor români aflați în mâinile piraților somalezi a ajuns la zece, în prezent. După cum se cunoaște, pe 22 februarie, vrachierul de 75.707 tdw Saldanha și cei 22 de navigatori de la bord, printre care se aflau secundul Adrian Hududui, din Brașov, și fitter-ul Marius Strâm-beanu, din Constanța, au fost capturati în Golful Aden. În dimineața zilei de 19 martie, cargoul de 24.843 tone Titan și echipajul său, din care fac parte și trei marinari români, au fost atacați și răpiți de pirați.