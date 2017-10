Cinci ani de la aderarea României la UE. Ce s-a schimbat?

Ştire online publicată Miercuri, 04 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

La 1 ianuarie 2012 s-au împlinit cinci ani de când România a aderat la Uniunea Europeană (UE). Comisia Europeană a confirmat, la 26 septembrie 2006, prin Raportul de monitorizare prezentat, la Strasbourg, de comisarul european pentru Extindere, Olli Rehn, intrarea României, alături de Bulgaria, în UE la 1 ianuarie 2007.Procesul de aderare a României la UE a început efectiv în 1993, odată cu semnarea, la 1 februarie, a Acordului European instituind o asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și România, pe de altă parte. Acest acord recunoștea obiectivul țării de a deveni membru al Uniunii și prevedea asistență financiară și tehnică din partea acesteia.În martie 1998, UE a lansat, în mod oficial, procesul de extindere, iar în luna noiembrie a aceluiași an Comisia Europeană a publicat primul raport cu privire la progresele înregistrate de România în îndeplinirea criteriilor de aderare.Consiliul European de la Helsinki, din 11-12 decembrie 1999, a decis deschiderea negocierilor de aderare cu Letonia, Lituania, Malta, Slova-cia, Bulgaria și România. Negocierile cu autoritățile de la București au demarat, în mod oficial, în februarie 2000, pe marginea a 31 de capitole ale legislației europene, întregul proces încheindu-se în decembrie 2004. România, ca și Bulgaria, rata astfel aderarea, în mai 2004 la UE, alături de statele odată cu care începuse negocierile cu UE.Tratatul de aderare la UE a fost semnat la 25 aprilie 2005, la Luxemburg, țara noastră dobândind statutul de observator la activitatea instituțiilor europene.După primirea în UE, România are reprezentanți în toate instituțiile euro-pene, iar cetățenii săi beneficiază de drepturile conferite de cetățenia europeană. Limba română a devenit una dintre limbile oficiale ale UE, toate documentele comunitare urmând a fi traduse și în limba română.România a organizat alegeri europarlamentare de două ori. La 25 noiembrie 2007, 29,6% dintre cetățenii cu drept de vot ai țării au ales 35 de europarlamentari români. La 7 iunie 2009, 27,67% dintre români au votat pentru cele 33 de mandate de europarlamentar.De-a lungul celor cinci ani de la aderarea la UE, țara noastră a avut doi comisari europeni: Leonard Orban și Dacian Cioloș.Țara noastră are la dispoziție 32 de miliarde de euro de la UE, pentru perioada 2007-2013. Contribuția României la fondurile UE în aceeași perioadă este estimată la 7,2 miliarde de euro. Potrivit datelor publicate de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, până la finele lunii februarie 2011, autoritățile și firmele din România absorbiseră 9,87% din fondurile europene alocate pentru perioada 2007-2013, adică mai puțin de 2,5 miliarde de euro.În scopul de a accelera absorbția fondurilor europene, la data de 20 septembrie 2011, plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului României a aprobat înființarea Minis-terului Afacerilor Europene, la conducerea căruia a fost numit Leonard Orban. Potrivit acestuia, în 2012, autoritățile române și-au propus, prin proiectul de buget, să atragă fonduri UE de șase miliarde de euro, din care 2,4 - 2,5 miliarde de euro pe agricultură și dezvoltare rurală și 3,5 - 3,6 miliarde de euro pe fonduri structurale și de coeziune.