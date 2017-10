Cina cea de taină cu Osama bin Laden

Ştire online publicată Joi, 03 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Ce se întâmplă atunci când oaspetele surpriză al unei cine în familie este cel mai căutat om din lume? La un an de la moartea lui Osama bin Laden, doi bărbați povestesc cum au ajuns să-l găzduiască pe cel care, la acea vreme, era încă temutul lider al grupării al-Qaeda. Cina a avut loc în mai 2010, cu un an înainte ca bin Laden să fie ucis. Imediat după ce l-au ucis, americanii au anunțat că liderul taliban trăia în izolare de cinci ani, nepărăsind nici măcar o dată adăpostul.Suntem în vara lui 2010, în regiunea pakistaneză Waziristan. Târziu în noapte, una dintre familiile unui trib așteaptă vizita unui oaspete a cărui identitate nu le este cunoscută, scrie BBC.Membrii familiei fuseseră anunțați de această vizită cu câteva săptămâni înainte, de o persoană pe care cei șase oameni care așteaptă îl descriu simplu: „cineva important”. Ora exactă a sosirii oaspetelui le-a fost dezvăluită cu doar câteva ore înainte de vizită. În jurul orei 23, cei șase oameni care așteptau aud mașinile care se apropie. „Vreo 12 jeepuri”, își amintește unul dintre cei care au participat la acea cină. „Au venit din direcții diferite și s-au întâlnit în apropierea noastră”, continuă el.Una dintre mașini s-a apropiat foarte mult de verandă, iar, din spate, a coborât un bărbat înalt, cu o înfățișare bolnăvicioasă. Purta o robă și un turban alb. Celor șase nu le-a venit să creadă. În fața lor era Osama bin Laden, cel mai căutat om din lume. „Era ultima persoană la care ne-am fi așteptat”, spune bătrânul, care i-a sărutat mâna liderului taliban.După ce i-a salutat pe cei șase, bin Laden a mers în camera care îi fusese pregătită. Câțiva dintre oameni cu care au venit au intrat împreună cu el. Toate acestea s-au întâmplat cu exact un an înainte ca bin Laden să fie ucis, la capătul unei operațiuni secrete a americanilor. Însă tot americanii au fost cei care au anunțat că, cu cinci ani înainte de a fi ucis, bin Laden s-a ascuns într-un loc din care nu a mai ieșit până la moarte. Așadar, poveștile se contrazic. Șocul acestei dispariții l-a determinat pe unul dintre cei șase care s-au întâlnit în acea seară cu bin Laden să povestească toate cele întâmplate atunci.Un reporter BBC a reușit să vorbească cu doi dintre bărbați, care au acceptat doar după ce li s-a promis că numele și localitatea în care locuiesc vor rămâne secrete. În timpul celor trei ore pe care bin Laden le-a petrecut cu ei, liderul taliban s-a rugat, s-a odihnit și a mâncat miel și pui cu orez, preparate pe care gazdele le pregătiseră pentru invitatul surpriză și oamenii care au venit cu acesta.În tot acest timp, nimeni nu avea voie să părăsească micul fort în care se aflau. De asemenea, nimeni nu era lăsat să intre. Oameni înarmați păzeau intrarea, dar erau și persoane care patrulau în jurul zidurilor.Bin Laden și oamenii săi au plecat exact așa cum au venit - jeepurile identice au gonit în direcții diferite, ridicând un nor de praf în urma lor.