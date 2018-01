Ciclonul bombă a anulat mii de zboruri în SUA, 17 oameni au murit. Ninsori puternice în China

Iarna neobișnuit de grea afectează mai multe regiuni ale lumii. Un așa-numit ciclon-bombă este prezent în Statele Unite. 17 oameni au murit. Pe unele aeroporturi americane este haos. Și centrul și estul Chinei se confruntă cu ninsori fără precedent.Pe partea estică a Statelor Unite, aproape două treimi din teritoriul american, valul de aer arctic continuă să aducă temperaturi fără precedent: minus 20 de grade Celsius și sunt în scădere.În statul Maine, opt milioane de americani trăiesc în zone aflate sub diverse coduri de avertizare meteorologică.În Connecticut e stare de urgență, autoritățile din Rhode Island au avertizat locuitorii sa rămână în casă și să evite deplasările lungi. In majoritatea orașelor au fost instalate adăposturi de urgență.La Chicago, serviciile de asistență socială spun că sunt în mare pericol oamenii fără adăpost.În Boston, apele înghetate s-au revărsat din zona portului. Vântul a suflat cu peste 100 de km pe oră, ceea ce a creat probleme mari pe aeroport. Peste 5000 de curse au fost anulate pe aeroporturile din Boston și New York, unde s-au luat măsuri speciale.În păduri, șopârlele și iguanele sunt atât de amorțite de frig, că par neînsuflețite.Iarnă grea este și în China. In provinciile Hubei și Henan se înregistrează cele mai mari căderi de zăpadă din ultimul deceniu. Iar cel mai lung pod de sticlă din lume a fost acoperit de o peliculă albă. Imaginile suprprinse printre nori sunt ireale și taie respirația oricui.