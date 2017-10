Ciadul ne acuză iarăşi că i-am copiat drapelul

2

Infuriat

Auzi domnule , Romania a furat drapelul Ciadului !?!?!?!?!? Pai cum mama dracului am furat ceva, ce nu exista in momentul cand noi deja aveam ROSU, GALBEN si ALBASTRU. Republica Ciad : tara in centrul africii, in 1891 franta anexeaza teritoriul actual pe care se afla Ciadul astazi, si este transformat in colonie franceza. La data respectiva nu exista nici o entitate statala cu numele de Ciad si nici un drapel rosu, galben si albastru. In schimb la aceeasi data Romania exista ca stat si avea drapel, cu culorile binecunoscute, adica rosu, galben si albastru. Ba mai mult decat atat la revolutia din 1848 din Principatele Romane, revolutionarii aveau drapele ROSU , GALBEN SI ALBASTRU. Ciadul o inventie franceza in care traiesc peste 200 de grupari etnice si cel putin tot atatea limbi si dialecte diferite. O situatie cel putin aberanta din partea asa zisului stat, sa pretinda ca Romania le-a furat drapelul. Daca am avea niste politicieni, care sa serveasca interesele Romaniei si ale Romanilor , in mod normal ar trebui sa riposteze ferm, impotriva acestei acuzatii, dar cum noi avem niste hoti si tradatori de neam la conducere, nu o sa ma mire faptul ca noi vom ceda si vom modifica pana si drapelul national