CIA i-a predat lui Gaddafi opozanţii, după ce i-a torturat!

CIA i-a predat lui Gaddafi opozanții, după ce i-a torturat!

Ştire online publicată Vineri, 07 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Organizația Human Rights Watch (HRW) a anunțat, într-un raport publicat ieri, că are dovezi cu privire la folosirea tehnicii de tortură waterboarding (simularea înecului) în închisorile secrete ale CIA și dezvăluie cooperarea dintre SUA și regimul dictatorului libian Muammar Gaddafi, transmit agențiile Associated Press și Reuters.Potrivit HRW, înaintea atacurilor de pe 11 septembrie 2011, CIA ar fi predat Libiei pe unii dintre oponenții islamiști ai lui Gaddafi, fără să primească asigurări ferme din partea acestuia că ei nu vor fi maltratați. În raport se regăsesc relatările a 14 disidenți libieni, care descriu abuzurile fizice sistematice la care au fost supuși în perioada cât au fost deținuți într-o închisoare americană din Afganistan sau în timpul interogatoriilor din Pakistan, Maroc, Thailanda, Sudan ori din alte state, înainte de a fi predați Libiei. Ei au fost capturați în timpul campaniei americane globale împotriva militanților islamiști declanșată după atacurile de la 11 septembrie.Cei mai mulți dintre acești libieni intervievați de HRW erau membri ai Grupării Libiene Islamice de Luptă împotriva lui Muammar Gaddafi (LIFG - anti-Gadhafi Libyan Islamic Fighting Group), ei refugiindu-se în anii 1980 și 1990 în Pakistan, Afganistan și în unele state africane. Această grupare avea tabere de antrenament în Afganistan, dar a evitat colaborarea cu Osama ben Laden, liderul Al-Qaida, și nu s-a implicat în acțiunile acestuia împotriva SUA, concentrându-se pe lupta împotriva lui Gaddafi. În prezent, mai mulți dintre ei fac parte din noua administrație libiană. Opt dintre aceștia au fost predați lui Gaddafi în anul 2004, când premierul britanic Tony Blair s-a apropiat public de liderul libian, iar compania petrolieră britanico-olandeză Shell a semnat un important contract cu Libia.Unul dintre ei, Mohammed al-Shoroeiya, susține că o americancă ce participa la intero-gatoriu în închisoarea secretă din Afganistan i-a spus: „Acum ești în custodia SUA. Aici nu există drepturi ale omului. După 11 septem-brie am uitat de drepturile omului”. El afirmă că a fost închis în întuneric cu mâinile legate într-o celulă de un metru pătrat, iar tot timpul o muzică puternică răsuna din difuzoare. Mai descrie cum a fost bătut și supus de mai multe ori tehnicii de simulare a înecului.„Nu numai că SUA i-au predat lui Gaddafi inamicii, dar se pare că CIA i-a torturat pe mulți dintre ei înainte”, afirmă Laura Pitter, consilier pe probleme de antiterorism la HRW și autor al raportului. „Amploarea abuzurilor administrației Bush pare să fie mult mai extinsă decât s-a recunoscut până în prezent”, a adăugat ea.v v vHRW avertizează că, în campania antiteroristă de după 11 septembrie, SUA nu au reușit să facă distincția între militanții islamiști anti-americani și cei care „doar erau implicați în opoziția armată împotriva regimurilor represive” din țările lor, iar „prin acest eșec, SUA riscă să fie percepută ca susținătoare a dictatorilor brutali”.