Chuck Norris renunță la actorie pentru a se dedica șoției sale, care ar fi fost "otravită" înainte de efectuarea unui RMN

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul Chuck Norris, in varsta de 77 de ani, renunta la cariera sa pentru a se dedica sotiei sale, care ar fi fost otravita prin injectare inaintea unui RMN, potrivit Le Figaro, citat de news.ro. El a cerut daune de 10 milioane de dolari mai multor companii farmaceutice pe care le face responsabile de otravirea sotiei sale."De azi inainte imi voi dedica toata viata ingrijirii sotiei mele. Am renuntat la cariera mea de actor", a anuntat actorul la CBS News.Gena O'Kelley, care este sotia sa de 20 de ani, este bolnava. "Este ca si cum tot corpul meu ar fi luat foc, ar trece prin acid. Am simtit intai asura izolat, apoi s-a extins", a povestit ea. "Am ramas in pat timp de cinci luni cu intravenoase, cu o asistenta medicala alaturi 24 de ore din 24. Chuck dormea alaturi de mine pe canapea, nu a plecat nicio clipa. M-am rugat sa supravietuiesc si sa pot sa-mi cresc copiii. Am suferit serioase probleme la creier: nu mai puteam sa gandesc, nu reuseam sa mai articulez cuvinte, memoria ma lasa, aveam muschii slabiti".Motivul ar fi fost o otravire cu gadoliniu, o substanta chimica prezenta in aliaje precum otelul. Produsul i-a fost administrat lui Genei O'Kelley inaintea unui RMN in 2013. Intr-o concentratie mare, gadoliniu poate sa creeze afectiuni mari la nivelul creierului si corpului.Cuplul a cerut daune de 10 milioane de dolari laboratorului care comercializeaza produsul. Chuck Norris a cheltuit deja 2 milioane de dolari in patru ani pentru ca sotia sa sa urmeze un tratament in China."Ma simt extrem de rau fata de oamenii care au aceleasi probleme dar care nu dispun de banii necesari pentru tratament", a declarat Norris.