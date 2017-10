Chirurg britanic: Lunetiştii din Siria îşi alegeau ca ţinte femei însărcinate

Chirurg britanic: Lunetiștii din Siria își alegeau ca ținte femei însărcinate

Sâmbătă, 19 Octombrie 2013

Un chirurg britanic care a lucrat timp de cinci săptămâni într-un spital din nordul Siriei a declarat sâmbătă pentru Times și BBC că a îngrijit mai multe femei însărcinate care au fost vizate în mod deliberat de lunești, potrivit Mediafax.ro."Este evident că lunetiștii jucau un fel de joc", a declarat pentru BBC David Nott, chirurg vascular în două spitale londoneze, care s-a întors săptămâna trecută în Siria."Într-o zi, aveam pacienți care erau cu toții răniți în zona inghinală. Într-o altă zi, erau doar răniți în piept sau abdomen. Și apoi au fost femei însărcinate în ultimul trimestru care au venit după ce fuseseră rănite", a povestit el pentru postul de televiziune."În funcție de primul pacient pe care îl primeam dimineața, aproape că puteam să spunem ce vom vedea tot restul zilei", a explicat pentru Times."Era un joc. Am auzit că lunetiștii câștigau pachete de țigări când atingeau un număr considerabil de ținte", a adăugat el pentru cotidian.Medicul a explicat că a acordat îngrijiri într-o zi unui număr de peste șase femei însărcinate rănite de lunetiști. Într-o altă zi, două femei în ultimul trimestru de sarcină au fost spitalizate succesiv. Cele două au supraviețuit, dar copiii lor erau morți când au ajuns la spital.David Nott, care este chirurg vascular la spitalul londonez Chelsea and Westminster și printre ai cărui pacienți se numără fostul premier Tony Blair, a estimat că a îngrijit în proporție de 90 la sută civili.El pleacă în medie o lună pe an în misiune umanitară în zonele de conflict pentru a oferi îngrijiri. El a mers în Republica Democratică Congo, în Bosnia, Libia, Ciad, Sudan, iar acum a fost a doua oară când a mers în Siria.