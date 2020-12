China va deveni cea mai mare economie a lumii cu cinci ani mai devreme

China va depăși Statele Unite și va deveni cea mai mare economie din lume în 2028, cu cinci ani mai devreme decât se estimase anterior din cauza recuperărilor contrastante ale celor două țări din pandemia COVID-19, potrivit Digi24.







„De ceva timp, o temă generală a economiei globale a fost lupta pentru putere dintre Statele Unite și China. Pandemia COVID-19 și consecințele economice au înclinat cu siguranță această rivalitate în favoarea Chinei”, arată Centrul pentru Cercetări Economice și de Afaceri într-un raport anual publicat sâmbătă, potrivit Mediafax.







CEBR a declarat că „gestionarea abilă a pandemiei de către China”, cu un blocaj strict impus din timp, precum și impactul asupra creșterii economic pe termen lung din Occident au dus la o îmbunătățire a performanței economice a Chinei. Economia chineză ar urma să înregistreze o creștere medie de 5,7% pe an în perioada 2021-25, înainte de a încetini la 4,5% pe an în 2026-30. În acest timp Statele Unite vor avea probabil o revenire puternică post-pandemie în 2021, dar creșterea va încetini la 1,9% pe an între 2022 și 2024, iar apoi va ajunge la 1,6%.







Care vor fi cele mai mari economii ale lumii în 2030

Japonia va rămâne a treia cea mai mare economie din lume până la începutul anilor 2030, când va fi depășită de India, împingând Germania de pe poziția a patra pe a cincea.







Marea Britanie, în prezent cea de-a cincea cea mai mare economie va trece pe locul șase din 2024. Europa este responsabilă pentru 19% din producția primelor zece economii globale în 2020, dar ponderea va scădea la 12% până în 2035, sau sub această valoare dacă în cazul unei separări nete între UE și Marea Britanie, a spus CEBR. De asemenea, instituția a spus că impactul pandemiei asupra economiei globale va însemna și o creștere a inflației, nu numai o încetinire a economiei.







„Vedem un ciclu economic cu rate ale dobânzii în creștere la mijlocul anilor 2020”, a spus think tank-ul, ceea ce reprezintă o provocare pentru guvernele care s-au împrumutat masiv pentru a-și finanța răspunsurile la criza COVID-19.