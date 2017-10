China, sub un nor gros de poluare

Ştire online publicată Marţi, 20 Decembrie 2016.

China se sufocă de vineri într-un nor de poluare care acoperă aproape o zecime din suprafața țării, iar situația este din ce în ce mai gravă, informează AFP, potrivit Agerpres. Spitalele sunt în continuare supraîncărcate, zborurile anulate, iar toate autostrăzile închise.Ieri dimineață, în cea de a patra zi a alertei, care va dura până miercuri, nivelul micro-particulelor fine (sub 2,5 microni) pe metru cub de aer se situează în jurul valorii de 200 (mai puțin decât era prevăzut), conform măsurătorilor furnizate de Ambasada Statelor Unite la Beijing.Această cifră rămâne însă de opt ori mai mare decât nivelul recomandat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), au indicat, pentru AFP, serviciile meteorologice din capitală, care se așteptau ca norul de poluare să ajungă la toxicitatea maximă ieri seara.Acest nor de poluare pare extrem de dens în orașul-port Tianjin, aflat la 100 de kilometri est de Beijing, unde 180 zboruri au fost anulate de la începutul alertei, potrivit televiziunii de stat.De asemenea, spitalele din oraș se confruntă cu un aflux în creștere de pacienți cu boli respiratorii (tuse, tra-heită, astm) și aproape toate autostrăzile din regiune au fost închise din cauza ceții.Capitala a emis prima alertă roșie în decembrie 2015, pentru primă dată de la adoptarea, în 2013, a unui pachet de legi anti-poluare. Această alertă, amintește AFP, este declanșată atunci când se așteaptă niveluri ridicate de poluare timp de peste 72 de ore.