China / Criza din peninsula coreeană, într-un moment de cotitură

Ştire online publicată Marţi, 29 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Criza din peninsula coreeana este intr-un "moment de cotitura", considera China, care a facut apel la "retinere" dupa ce Phenianul a lansat marti dimineata o racheta care a survolat nordul Japoniei, relateaza AFP.Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe de la Beijing a facut apel la reluarea negocierilor pasnice, adaugand ca "presiunile si sanctiunile" impotriva Phenianului "nu pot rezolva fundamental problema".Coreea de Nord a lansat marti dimineata o racheta, din apropiere de Phenian, care a survolat nordul Japoniei, au anuntat guvernele sud-coreean si japonez, potrivit Reuters.Guvernul japonez a indemnat populatia din zona, prin intermediul sistemului de alerta J-Alert, sa ia masuri de prcautie.Armata japoneza nu a incercat sa doboare racheta, care a survolat teritoriul japonez in jurul orei locale 6:06 (0:06, ora Romaniei). Armata sud-coreeana a anuntat ca proiectilul a fost tras din regiunea Sunan, in apropiere de Phenian.Tensiunile intre Coreea de Nord si Statele Unite au scazut recent dupa cateva saptamani de amenintari.Liderul nord-coreean Kim Jong-un a amenintat ca va lansa rachete in mare, in apropiere de Insula Guam, un teritoriu american la Oceanul Pacific, iar presedintele american Donald Trump a avertizat Phenianul cu "focul si furia" in cazul in care ameninta Statele Unite.