China a inaugurat cel mai mare hidroavion din lume

Ştire online publicată Duminică, 24 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Cel mai mare hidroavion din lume și-a efectuat duminică zborul inaugural, decolând de pe aeroportul din Zhuhai, în sudul Chinei, relatează Agerpres.roÎn urma zborului test, care a durat circa o oră și a fost un succes, China a devenit una dintre puținele țări din lume capabile să construiască avioane amfibie de mari dimensiuni, a precizat inginerul șef Huang Lingcai.Aeronava AG600, supranumită Kunlong, este dotată cu patru motoare turbopropulsoare, are o autonomie de 12 ore și poate transporta 50 de persoane. Viteza maximă este de 500 km pe oră. Hidroavionul poate fi folosit și pentru aplicații militare, dar este destinat combaterii incendiilor forestiere și operațiunilor de salvare maritimă.Constructorul, Corporația chineză pentru industria aviatică (CCIA), aflată sub controlul statului, are în lucru 17 exemplare din noua aeronavă.Cu o anvergură de 38 de metri, Kunlong este comparabil ca dimensiuni cu un Boeing 737, dar este mult mai mare decât toate aparatele concepute pentru decolare de pe apă și amerizare, a menționat directorul general adjunct al CCIA, Geng Ruguang.China încearcă să-și reducă dependența de constructorii străini cum sunt Boeing și Airbus.AG600 este al treilea membru al "familiei de aeronave mari" chineze, după avionul de transport militar Y-20 și avionul de pasageri C919, inaugurate în 2013 și respectiv 2017. În cultura chineză, Kunlong are semnificația "mari așteptări", Kun desemnând un pește uriaș legendar, iar Long un dragon.