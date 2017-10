Chestorul Bârgoz, schimbat de interlopii constănţeni

Chestorul Bârgoz, schimbat de interlopii constănțeni

Șeful Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Constanța, chestorul Mircea Vasile Bârgoz, va lăsa locul unui alt ofițer, așa cum în urmă cu puțin timp i-a fost recomandat chiar de ministrul Internelor și Reformei Administrative (MIRA), Cristian David. Informația a apărut, deocamdată, pe „canale” neoficiale, cu atât mai mult cu cât chestorul Bârgoz se află, momentan, în concediu de odihnă, iar legislația nu permite schimbarea de pe o funcție pe alta în astfel de momente. Potrivit unor surse neoficiale din cadrul MIRA, începând cu data de 1 martie, chestorul Bârgoz ar urma să fie transferat ca director adjunct la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” de la Câmpina, fiind astfel mai aproape de familie, cunoscut fiind faptul că el are soția și copiii la Sibiu. Aceleași surse au declarat, sub protecția anonimatului, că ministrul David a pregătit chiar și omul care ar prelua scaunul chestorului Bârgoz de la Constanța, un anume ofițer, Aurel Zaheu, din cadrul IGPR. Contactat telefonic, chestorul Bârgoz a spus că se află în concediu de odihnă până la data de 29 februarie și a precizat că nu a primit nimic oficial despre transferul său. Totodată, el a spus că nu l-ar mira dacă ar fi mutat în altă parte, nefiind prima dată când i se întâmplă așa ceva. În urmă cu câteva săptămâni, ministrul Internelor și Reformei Administrative (MIRA), Cristian David, a declarat la bilanțul Poliției Române, că rata criminalității ar fi scăzut, dar că „în unele județe”, reglările de conturi în lumea interlopă există în continuare, unii șefi de poliție fiind vizați de schimbări. „Exacerbarea unor acte de violență în plină zi, repetarea acestora cu o frecvență îngrijorător de mare în unele orașe este de neacceptat. Nu pot să înțeleg ce fac acei șefi de poliție în orașele unde reglările de conturi și luptele pentru supremație în lumea interlopă au devenit o constantă. Cred că acei șefi trebuie să facă loc altora mai buni”, a declarat Cristian David. Legat de aceste aspecte, oficialii din IGPR au spus că pe lista schimbărilor impuse de David se află și șeful IPJ Constanța, chestorul Mircea Vasile Bârgoz, numit în această funcție în urmă cu un an. Din câte se pare, lui Bârgoz i se reproșează proasta gestionare a fenomenului infracțional la Constanța, respectiv reglările de conturi ale lumii interlope care în ultima perioadă s-au lăsat cu focuri de armă, dar și cu autori necunoscuți.