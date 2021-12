Chef Cătălin Scărlătescu a slăbit 30 de kilograme după ce a renunțat la un singur aliment

„Am slăbit pentru că nu am mâncat pâine. Preferăm un sendviş cu mezeluri, am uitat să mai gătim.



Eu am slăbit şi vă recomand să vă uitaţi bine pe ce daţi banii.







Nu vă zgârciţi cu stomacul vostru! Investiţia cea mai mare este ce băgaţi în voi”, a declarat celebrul bucătar

Chef Cătălin Scărlătescu avea 130 kg, iar acum a ajuns la 100. El susține că a reușit această performanță doar renunțând la un singur aliment,, relatează Realitatea.net