Charlie Sheen a anunţat că tratamentul experimental pe care l-a urmat a suprimat virusul HIV

Charlie Sheen a anunțat că tratamentul experimental pe care l-a urmat a suprimat virusul HIV

Ştire online publicată Sâmbătă, 03 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul de la Hollywood Charlie Sheen, în vârstă de 51 de ani, a dezvăluit în 15 noiembrie că a fost diagnostivat cu HIV, iar ulterior el a încercat un nou medicament revoluționar, PRO-140, cu ajutorul căruia este suprimat virusul, potrivit contactmusic.com, preluată de News.ro.Actorul a mărturisit într-un interviu că medicamentul a oprit virusul să se mai extindă și că acum este practic nedetectabil în sânge."Pot să spun cum m-am simțit atunci și cum mă simt astăzi. Vorbim de o transformare. Într-o clipă te afli pe drumul pierzaniei, în următoarea ești pe drumul providenței. Este uimitor", a spus el.Medicul Nader Pourhassan, șeful clinicii CytoDyn a confirmat pentru Mail Online că ultimele două teste de sânge ale actorului au avut ca rezultat "țintă nedetectată", ceea ce înseamnă că virusul a fost suprimat.În mod normal, HIV este tratat zilnic cu un coctail de medicamente cu scopul de a asigura că virusul nu se instalează și nu cauzează sindromul imunodeficienței dobândite (SIDA).Noul medicament experimental, fabricat de compania americană CytoDyn, constă într-o injecție pe săptămână. Cu toate că PRO-140 nu elimină toate tulpinile de HIV, este eficient împotriva R5, tulpină cu care sunt infectați mai mult de două treimi din persoanele diagnosticate pozitiv, și daca ar fi prescris de medici pentru utilizare mai largă, ar ajuta milioane de pacienți."Am crezut că voi fi prozonierul acestui coctail pentru totdeauna, dar uitați-vă la mine acum", a spus Charlie Sheen. "Sunt atât de recunoscător pentru geniul celor de la CytoDyn care au creat asta", a mai spus el.Charlie Sheen, fostul star al serialului de comedie ”Doi bărbați și jumătate”, a anunțat în mod public că este seropozitiv, în noiembrie 2015, și a confirmat în același anunț faptul că a fost diagnosticat cu HIV în urmă cu mai mulți ani.Întrebat care a fost reacția sa imediat după ce a aflat diagnisticul, Charlie Sheen a spus: ”M-am gândut că nu se poate, că e vorba de o greșeală, i-am rugat pe medici să facă testele încă o dată. În tot acel haos, îți spui întotdeauna: «Asta li se întâmplă altora, nu mie!»”.Charlie Sheen, fiu al unui ”veteran” de la Hollywood, Martin Sheen, a devenit cunoscut în 1986 cu rolul din filmul ”Platoon”, regizat de Oliver Stone. După mai multe roluri pe marele ecran, a făcut tranziția spre televiziune și a jucat în ”Doi bărbați și jumătate”, un sitcom extrem de popular.Carlos Irwin Estévez, născut pe 3 septembrie 1965, cunoscut sub numele de scenă Charlie Sheen, este un celebru actor american, cunoscut în special pentru rolurile sale din serialele ”Doi bărbați și jumătate/ Two and a half Men” și ”Anger Management”. În anul 2010 Charlie Sheen a fost cel mai bine plătit actor din industria de televiziune, cu venituri de 1,8 milioane de dolari obținute într-un singur sezon.Viața privată a actorului Charlie Sheen a fost însă marcată de numeroase probleme cu justiția, cauzate de consumul de alcool și stupefiante, dar și din cauza unor episoade de violență domestică. Din acest motiv, starul american a fost concediat în martie 2011 de CBS și Warner Bros din serialul ”Two and a Half Men”.