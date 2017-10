Cetăţenii UE resping ideea votului on line la alegerile europarlamentare

Cetățenii UE resping ideea votului on line la alegerile europarlamentare

Parlamentul European a lansat, la începutul acestei luni, un sondaj de opinie on line, accesibil tuturor cetățenilor membri ai Uniunii Europene, prin care aceștia din urmă erau întrebați ce părere au despre votarea pe internet. Astfel, potrivit site-ului oficial al PE, 30% sunt de acord, iar alți 18% ar vota în acest fel dacă ar avea certitudinea că acest mod de votare este sigur. „Majoritatea însă (52%)”, se arată pe site-ul PE, „preferă să meargă la secția de votare”. În alegerile europarlamentare din Estonia, din 2007, 30.000 de persoane au votat on line, ceea ce a reprezentat 5,4% din totalul de voturi. Conform informațiilor furnizate de PE, pentru a vota on line, „oamenii au nevoie de o carte de identitate electronică, un aparat de citire a acestei cărți și, bineînțeles, un calculator”. Interesant de remarcat este că la alegerile on line din Estonia nu a existat nicio plângere de fraudare, ceea ce a determinat ca și alte țări să fie interesate de punerea în practică a sistemului. În acest sens, unii dintre europarlamentari se declară entuziaști cu privire la votarea on line. Deputata europeană socialistă Katrin Saks (Estonia) este de părere că „votarea on line încurajează tinerii - care altfel ar fi pasivi - să voteze”. Pe de altă parte, însă, există și deputați europeni, așa cum e cazul socialistei franceze Roselyne Lefrançois, care susțin că „este mai bine ca oamenii să meargă la secția electorală”, votarea rămânând astfel „o acțiune cetățenească”. „Este mai bine decât să stai acasă și să votezi în fața calculatorului”, a adăugat ea. Rămâne de văzut dacă această inițiativă se va extinde în cele 27 de țări membre ale UE, dacă cetățenii europeni își vor exercita dreptul de a-și desemna reprezentanții în Parlamentul European prin votul pe internet. Până atunci, însă, românii își vor alege și ei, în luna iunie a acestui an, deputații din Parlamentul European. Atâta doar că în România nimic nu pare să anunțe că prezența la alegerile pentru PE va fi considerabil mai mare decât cea din noiembrie 2007, atunci când doar 29,12% dintre români au ieșit la vot. Și asta chiar dacă scrutinul se va desfășura în stilul consacrat, prin introducerea buletinului în urna de vot.