Certificatul digital calificat sau cum să te identifici online

În ultimul timp, internetul a căpătat o importanță destul de mare în privința plăților și transmiterii de documente importante. Internetul poate fi o metodă extrem de eficientă pe timp de criză, de reducere a costurilor și a risipei de timp, atât pentru IMM-uri, cât și pentru persoanele fizice. Certificatul digital asigură identitatea „virtuală” a posesorului și permite crearea unei semnături electronice cu valoare legală și recunoscută. Utilizatorul este practic identificat în mediul electronic. Orice astfel de certificat conține cel puțin o semnătura electronică, prin care se garantează integritatea și autenticitatea documentelor, precum și răspunderea legală a semnatarului. Certificatul este eliberat de către un furnizor de servicii de certificare, legal constituit și acreditat în conformitate cu legea semnăturii electronice din România și conține date cu privire la furnizor, semnatar, codul personal de identificare a semnatarului, datele de verificare ale semnăturii, perioada de valabilitate, codul de identificare a certificatului. Pentru a beneficia de un astfel de serviciu, aveți nevoie evident de un PC și o conexiune la internet. Certificarea se poate face printr-un smartcard, asemănătoare cardurilor bancare, în care sunt incluse informațiile necesare utilizării semnăturii electronice, sau e-token, util în special posesorilor de laptopuri. Ambele dispozitive se conectează la USB-ul calculatorului. Firme înființate pe internet Certificatele digitale calificate pot fi folosite foarte ușor de persoanele care doresc să înființeze o firmă, dacă vor să evite birocrația aparatului de stat. Oficiul Național al Registrului Comerțului a pus la dispoziția doritorilor, Sistemul de Formulare Electronice Inteligente (SFEI), prin care se pot completa și transmite online cererile de verificare a disponibilității și de rezervare a denumirii firmei, cererea de înregistrare a societății, de depunere și de eliberare a unor acte, sau cererea de depunere a situațiilor financiare. Timpul de completare, înregistrare și transmitere a formularelor este redus simțitor și, în plus, depunerea online se poate efectua oricând 24 de ore din 24. Documentele contabile pot fi transmise și online către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), direct din fața calculatorului. Astfel, cu ajutorul certificatului digital calificat, întreprinzătorul poate reduce costurile legate de depunerea, cu până la 90%. Firmele mai pot depune online și registrul de evidență a salariațiilor la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM), și pot semna contracte prin e-mail sau transmite documente importante, precum cereri, rapoarte sau comenzi. Proiect în Constanța „Un interes din ce în ce mai mare se constată în zona privată, în această perioadă. Noi, spre exemplu, am emis peste 25.000 de certificate digitale, în cei trei an de existență. 95% din acestea au fost eliberate pentru persoanele juridice. La nivelul Constanței, estimez un număr de aproximativ 600 de certificate eliberate”, a declarat pentru ziarul „Cuget Liber”, Adrian Floarea, directorul de dezvoltare al afacerii din cadrul companiei „CertSign”. „Tocmai am finalizat un proiect la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța prin care am oferit produsele noastre în vederea eliberării certificatelor de atestare fiscală electronice pentru persoanele juridice”, a completat Adrian Floarea. Și persoanele fizice se pot folosi de acest serviciu și până la 15 mai pot depune declarația de venit online, fără a mai pierde timpul la ghișeu. Prețul certificatului digital Totuși, cât de sigură este certificarea? „Furnizorul de servicii de certificare acreditat trebuie să respecte un set de reguli de securitate stricte. Algoritmii de semnare utilizați sunt deosebit de puternici. Practic, în cei trei ani de funcționare, nu a fost semnalată nicio problemă de securitate a serviciului”, a explicat directorul „CertSign”. Prețul unui certificat digital calificat împreună cu dispozitivul securizat a semnăturii electronice este în jur de 60 - 70 de euro fără TVA. Opțional, se poate achi-ziționa o aplicație pentru sem-narea documentelor electronice la un preț de aproximativ 30 de euro. Emiterea certificatelor pentru persoanele fizice se poate face nominal sau nenominal și presupune, în majoritatea cazurilor, doar prezentarea unei copii după un act de identitate. Certificatul este valabil un an de zile și apoi trebuie reînnoit. Prețul pentru reînnoire este de 30 de euro fără TVA. „Din punctul meu de vedere, acest serviciu reprezintă următorul pas în ceea ce privește dematerializarea documentelor și este singurul care conferă documentelor electronice aceeași valoare legală ca și a celor semnate pe hârtie”, a concluzionat Adrian Floarea.