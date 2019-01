Cercetătorul chinez care a modificat genetic bebeluşi este arestat la domiciliu

Cercetătorul chinez care a modificat genetic bebeluși este arestat la domiciliu

He Jiankui a pretins că a modificat genetic embrioanele a două fetițe gemene pentru a nu putea avea HIV, fapt care a generat scepticism și indignare.



Anchetatorii afirmă că cercetătorul ar putea primi o pedeapsă serioasă, după ce a acționat pe cont propriu și a falsificat documente de evaluare a eticii.



Profesorul He, care se află în arest la domiciliu, și-a apărat munca.



În noiembrie, el a declarat la un summit din Hong Kong că este "mândru" de activitatea sa în domeniul modificărilor genetice, o practică care este interzisă în majoritatea țărilor, inclusiv în China.



Anunțul său a fost condamnat sute de oameni de știință chinezi, dar și de comunitatea internațională, care au atras atenția că orice aplicare de modificare a embrionilor umani în scopul reproducerii nu este etică.



Rezultatele profesorului He Jiankui nu au fost încă verificate, dar anchetatorii au confirmat luni că activitatea sa a avut ca rezultat nașterea de gemeni, iar o altă femeie este în prezent însărcinată.



Anchetatorii din provincia Guandong au afirmat că doctorul a strâns el însuși fondurile, evitând în mod deliberat supervizarea.



El ar fi folosit tehnologie cu un nivel de siguranță scăzut, cu ajutorul căreia a făcut modificări genetice.



Anchetatorii au confirmat că profesorul He a recrutat opt cupluri pentru a participa la experimentul său, acest lucru ducând la două sarcini. Ei au spus că gemenii numiți Lulu și Nana s-au născut în noiembrie și sunt sub supraveghere medicală.



De la anunțul experimentului său, profesorul He a fost arestat la domiciliu în Shenzhen.



În cadrul conferinței de la Universitatea din Hong Kong, el a spus că fetițele s-au născut "în mod natural și sunt sănătoase" și vor fi monitorizate în următorii 18 ani. Profesorul a mai spus că experimentul a fost finanțat de el însuși și a confirmat că Universitatea sudică de știință și tehnologie din Shenzhen nu a știut de acest lucru.



He Jiankui a mai explicat că cele opt cupluri - formate din tați seropozitivi - au semnat voluntar pentru experiment. Un singur cuplu a renunțat, dar era o "altă posibilă sarcină" a unui embrion modificat genetic în stadiu incipient.



Cercetătorul a declarat că studiul său a fost trimis la o revistă științifică pentru revizuire, deși nu a numit revista. El a fost evaziv și în privința altor detalii, inclusiv în ceea ce privește numele "anumitor experți" care, a spus el, au verificat activitatea sa și i-au oferit garanții.





Autoritățile chineze spun că omul de știință care susține că a creat anul trecut primul copil din lume "modificat genetic" a acționat în mod ilegal și în căutarea faimei și averii, potrivit media de stat citată de BBC.